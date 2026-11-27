Cyprus League By Stoiximan: Ανοίγει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
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Πολύ μεγάλα παιχνίδια σήμερα για πρώτο πιάτο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Χωρίς ανάσα συνεχίζεται σήμερα η δράση στο πρωτάθλημά μας.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής (27/11) περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις που αφορούν τόσο τα ψηλά, όσο και τα χαμηλά της βαθμολογίας.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της αγωνιστικής:
Παρασκευή 27/11
ΑΕΚ - Απόλλων 19:00
Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αραδίππου 20:00
ΑΕΛ - Ολυμπιακός 19:00
Σάββατο 28/11
ΑΠΟΕΛ - Krasava ENY 18:00
Ανόρθωση - Καρμιώτισσα 18:00
Κυριακή 29/11
Πάφος - Άρης 19:00
Δευτέρα 30/11
Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 19:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: