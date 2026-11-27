Χωρίς ανάσα συνεχίζεται σήμερα η δράση στο πρωτάθλημά μας.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (27/11) περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις που αφορούν τόσο τα ψηλά, όσο και τα χαμηλά της βαθμολογίας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Παρασκευή 27/11

ΑΕΚ - Απόλλων 19:00

Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αραδίππου 20:00

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 19:00

Σάββατο 28/11

ΑΠΟΕΛ - Krasava ENY 18:00

Ανόρθωση - Καρμιώτισσα 18:00

Κυριακή 29/11

Πάφος - Άρης 19:00

Δευτέρα 30/11

Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 19:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: