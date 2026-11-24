Συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Ριτσάρλισον η Τράμπζονσπορ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που έρχονται από τη γειτονική μας χώρα, η τουρκική ομάδα ήρθε ξανά σε επαφή με την Τότεναμ για χάρη του 29χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, ο οποίος παραμένει εκτός πλάνων του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι στους Λονδρέζους.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο γνωστός δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων ξεκίνησαν ξανά, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε επαφή και τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η Τότεναμ ζητούσε 10 εκατ. ευρώ για να του επιτρέψει να αποχωρήσει.

Ο Ριτσάρλισον έχει αγωνιστεί μόλις σε ένα και μοναδικό παιχνίδι από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, στην πρεμιέρα της Premier League στα τέλη του περασμένου Αυγούστου. Εντάχθηκε στην Τότεναμ το καλοκαίρι του 2022, όταν αποκτήθηκε από την Έβερτον έναντι 58 εκατ. ευρώ.

sport-fm.gr