Η ομάδα του Ρούμπεν Σεγιές καλείται να στείλει ακόμα ένα μήνυμα… τίτλου, δίνοντας συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ προέρχεται από δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα, σε βάρος της Καρμιώτισσας και του Ολυμπιακού και θέλει να τριτώσει το καλό, κάτι που εφόσον επιτευχθεί, θα είναι για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Ισπανός κόουτς έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθότι θα απουσιάσουν οι Κέλερ, Τσακόν και Όλιβαν. Αντίθετα, οι Ρέπας και Σαμπορίτ θα είναι, λογικά, στην αποστολή κι εναπόκειται στον προπονητή εάν θα τους χρησιμοποιήσει ή όχι.

Μία πιθανή ενδεκάδα θ’ αποτελείται από τους Παλεάρι, Εκπολό, Πηλέα, Μιλίτσεβιτς, Βαν Ντε Χορν (Σαμπορίτ), Λέδες, Πάνκοφ, Λαγιούνι, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς και Αντερέγκεν. Εφόσον, όμως, η ΑΕΚ δεν παραταχθεί με δύο φορ, τότε ο Μράμπτι είναι ο παίκτης που ερίζει φανέλα βασικού σε ρόλο οργανωτή.

Είναι ένα καθοριστικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, γι΄ αυτό και ο κόσμος της θα πρέπει να κάνει το καθήκον του, στηρίζοντας δυναμικά την ομάδα.