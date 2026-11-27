Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Γεωργίας μίλησαν τηλεφωνικά μετά τα επεισόδια, ανέφερε μια τουρκική διπλωματική πηγή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδίκασε έντονα «τις απαράδεκτες συμπεριφορές και ενέργειες που στρέφονται εναντίον των οπαδών της Μπεσίκτας εντός και εκτός του σταδίου, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα».

Ο αγώνας, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, είχε μεταφερθεί από την UEFA για λόγους ασφαλείας. Διακόπηκε στο 25ο λεπτό, τελικά συνεχίστηκε και έληξε με νίκη 2-1 για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Αλλά όλα τα βλέμματα ήταν αλλού. Το περιστατικό έρχεται καθώς η Τουρκία, υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορεί τακτικά το Ισραήλ για γενοκτονία στην Γάζα, σε ένα φόντο εξαιρετικά τεταμένων διμερών σχέσεων. Παλαιστινιακά πανό και σημαίες εμφανίζονται συχνά στα τουρκικά γήπεδα.

Αρκετά άτομα φέρονται να συνελήφθησαν μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν στις κερκίδες του σταδίου στο Μπατούμι, μια γεωργιανή πόλη στην Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν κατά την διάρκεια του αγώνα, οι οπαδοί της Μπεσίκτας κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Εξέγερση κατά της κατοχής, ελευθερία για την Παλαιστίνη», κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και φώναζαν αντι-ισραηλινά συνθήματα πριν η αστυνομία παρέμβει και χρησιμοποιήσει δακρυγόνα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι «τρεις αστυνομικοί υπέστησαν διάφορους τραυματισμούς ως αποτέλεσμα των βίαιων ενεργειών των οπαδών», προσθέτοντας ότι 16 άτομα συνελήφθησαν. Διευκρίνισε ότι ορισμένοι οπαδοί πέταξαν καθίσματα από το στάδιο στους αστυνομικούς και διέψευσε τις αναφορές ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε βία σε απάντηση στην επίδειξη φιλοπαλαιστινιακών σημαιών και πανό.

«Οι βίαιες ενέργειες των οπαδών και οι σωματικές συγκρούσεις με την αστυνομία ξεκίνησαν πριν από την επίδειξη των σημαιών και των πανό, ενώ αυτοί εξακολουθούσαν να βαδίζουν προς το στάδιο», πρόσθεσε το υπουργείο. Η Μπεσίκτας, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι «κίνησε επίσημες διαδικασίες» με το γενικό προξενείο της Τουρκίας στο Μπατούμι «και με την UEFA, σχετικά με την δυσανάλογη χρήση βίας» από την αστυνομία, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

Πρόσθεσε επίσης περιστατικά που σημειώθηκαν πριν από τον αγώνα. «Αφού μάθαμε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εμπόδιζαν την είσοδο των οπαδών μας, επικοινωνήσαμε αμέσως με τον εκπρόσωπο της UEFA, εξασφαλίσαμε το άνοιγμα των πυλών του σταδίου και διασφαλίσαμε ότι οι οπαδοί μας είχαν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στο στάδιο γρήγορα και με ασφάλεια», δήλωσε η τουρκική ομάδα.

Ο Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά το βράδυ με τον πρόεδρο της ομάδας Σερντάλ Ανταλί, διαβεβαιώνοντάς τους ότι «παρακολουθούσε την κατάσταση πολύ στενά». Μηνύματα υποστήριξης για την Μπεσίκτας έφτασαν από όλη την Τουρκία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον Υπουργό Αθλητισμού μέχρι τον δήμαρχο της Άγκυρας, της πρωτεύουσας.

Ακόμη και οι ιστορικοί αντίπαλοι της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, η Γαλατασαράι και η Φενερμπαχτσέ, καθώς και η Τραμπζονσπόρ στην Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ άλλων, καταδίκασαν τα περιστατικά και εξέφρασαν την υποστήριξή τους. Η Μπεσίκτας είχε ήδη βιώσει ένα ταραχώδες ταξίδι προς την Γεωργία την Τετάρτη, όταν το αεροπλάνο της ομάδας εξετράπη της πορείας του σε αεροδρόμιο στη βορειοανατολική Τουρκία, αφού προφανώς χτυπήθηκε από κεραυνό.

Η αποστολή τελικά έφτασε στο Μπατούμι οδικώς. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ισραήλ, εκτός από μια σύντομη δήλωση από την Χάποελ Μπερ Σεβά στο X, ευχαριστώντας «όλους τους οπαδούς που έκαναν το ταξίδι».

«Σας ζητάμε να επιδείξετε υπευθυνότητα, αυτοσυγκράτηση και καλή κρίση καθώς φεύγετε από το στάδιο και μέχρι να φτάσετε στο κατάλυμά σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες των γεωργιανών δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλειά σας», πρόσθεσε ο ισραηλινός σύλλογος.