Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται απόψε στις 19:00 τον Απόλλωνα Λεμεσού στο ΑΕΚ Αρένα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και στοιχηματικές επιλογές για την αναμέτρηση, τόσο στην αγορά του τελικού αποτελέσματος όσο και στον χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.25, η ισοπαλία στα 3.35 και η επικράτηση του Απόλλωνα Λεμεσού στα 3.05.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά «Πρώτο γκολ πριν/μετά το 28′». Η επιλογή να σημειωθεί το πρώτο γκολ μετά το 28:00 προσφέρεται στα 2.05, ενώ η επιλογή να επιτευχθεί μέχρι και το 27:59 είναι στο 1.98. Το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί κανένα γκολ προσφέρεται στα 7.70.

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