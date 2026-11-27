Πλούσια αγωνιστική δράση με αρκετές εκπλήξεις επιφύλαξε το βραδινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Η Αταλάντα πραγματοποίησε απίθανη ανατροπή στο φινάλε της εκτός έδρας αναμέτρησής της στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, πανηγυρίζοντας τεράστιο διπλό με σκορ 3-2 επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα! Οι «μπεργκαμάσκι» βρέθηκαν στα... σχοινιά από το ημίωρο, όταν και έμειναν πίσω στο σκορ με 2-0. Τα πάντα άλλαξαν στο 75', όταν οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, ενώ στο 88' αποβλήθηκε και δεύτερος ποδοσφαιριστής τους! Οι Ιταλοί εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την αριθμητική τους υπεροχή και με τα τέρματα των Κρστόβιτς στο 88', Κολάσινατς στο 90' και Ζαμπακόστα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, πανηγύρισαν το τρίτο τρίποντό τους στη διοργάνωση!

Ήττα-σοκ υπέστη η Κοπεγχάγη στην Ανδόρρα, με τους Δανούς να χάνουν με 2-0 από την Ίντερ Ντ'Εσκάλδες σε ένα ματς που στράβωσε νωρίς, καθώς μέσα σε ένα τρίλεπτο οι Ντιλέινι και Μάρκγκραφ αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα τους με εννέα παίκτες από το 57ο λεπτό!

Σπουδαία διπλά, που τις εδραίωσαν στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης, πανηγύρισαν η Τράμπζονσπορ και η Σεντ Τρούιντεν, με τους Τούρκους να περνούν με ανατροπή (2-1) από την έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και τους Βέλγους να επικρατούν 2-0 στην Κροατία επί της Χάιντουκ Σπλιτ.

Τεράστιο εντός έδρας τρίποντο πήρε η Φράιμπουργκ, η οποία σε... νεκρό χρόνο «τέζαρε» την Τβέντε με γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, επικρατώντας με σκορ 2-1.

Μετά και την ολοκλήρωση όλων των αναμετρήσεων, ο Παναθηναϊκός, που ηττήθηκε με ανατροπή 3-2 από τη Νόρτζελαντ, βρίσκεται πλέον στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμούς, στο -3 από την κορυφή και την αήττητη Μονακό, ενώ ισοβαθμεί με την 9η Φράιμπουργκ, έχοντας καλύτερο συντελεστή τερμάτων (+5).

Τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής:

19:45

Άγιαξ-Τουν 4-0

(6', 70' Μπουνίντα, 41' Λεονάρντο, 89' Μπερχούις)

Γιάμπλονετς-Λουγκάνο 2-0

(70' Τσεντίντλα, 85' Γιάβο)

Εγνάτσια-Λίνκολν 2-1

(47' Αλμπανέζε, 81' Μεδέιρος - 79' Φλάλχι)

Ιμπέρια-Χετάφε 1-0

(25' Κομπουλάτζε)

Κάουνο Ζάλγκιρις-Ρίγα 2-0

(56' Κάλικ, 61' πεν. Ντεντέλιου)

Μπράιτον-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 4-0

(3', 63' Οσμαν, 33' Κάιπερ, 61' Κωστούλας)

Μπραν-Άαρχους 1-4

(51' πεν. Κάστρο - 25' Μπεχ, 39' Γκρέταρσον, 56' Τσάμτσε, 60' Κνούτσεν)

Πάφος-Μίντιλαντ 0-2

(44' Ράγιοβιτς, 82' Γκογκόρζα)

Χαρτς-Μονακό 2-3

(15' Αλτένα, 44' Κεργιότα - 25' πεν., 90'+4' Μπάλογκαν, 41' Ντιόπ)

22:00

Γάνδη-Ερυθρός Αστέρας 1-1

(26' Αραούχο - 85' Γκαστάροφ)

Ίντερ Ντ'Εσκάλδες-Κοπεγχάγη 2-0

(19' Λόπεθ, 59' πεν. Τσουαΐμπ)

Μπόρατς-Αταλάντα 2-3

(22' Τζούριτσιτς, 29' Ντέκετ - 86' Κρστόβιτς, 88' Κολάσινατς, 90+4' Ζαπακόστα)

Μπράγκα-Κουόπιο 4-0

(18' Βίκτορ, 31' Ναβάρο, 71' Ντόργκελες, 82' Λαγκερμπίλκε)

Νόρτζελαντ-Παναθηναϊκός 3-2

(62', 80' Λιντ, 78' αυτ. Κρίστιανσεν, - 45' Γιάγκουσιτς, 55' Ραστόντερ)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας-Τράμπζονσπορ 1-2

(32' αυτ. Καμπράλ, 69' Σαλάχ, 90+3' Σαβιόλο)

Φράιμπουργκ-Τβέντε 2-1

(11' Ίριε, 90+3' Μπεστ - 62' Ταχά)

Χάιντουκ-Σεντ Τρούιντεν 0-2

(45+1' Μπάζνταρ, 51' Σινκάβα)