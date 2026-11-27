ΒΙΝΤΕΟ: Ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο της Ομόνοιας
ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ
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Οι φίλοι της Ομόνοιας χειροκρότησαν θερμά τους παίκτες στο Τορίνο
Παρά την ήττα με 4-1 από τη Γιουβέντους, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας γνώρισαν το ζεστό χειροκρότημα των φίλων της ομάδας με το τέλος της αναμέτρησης στο Τορίνο.
Οι φίλαθλοι των πρασίνων αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ απέναντι στο ιταλικό μεγαθήριο, αποθεώνοντας τους παίκτες του!