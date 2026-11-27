Παρά την ήττα με 4-1 από τη Γιουβέντους, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας γνώρισαν το ζεστό χειροκρότημα των φίλων της ομάδας με το τέλος της αναμέτρησης στο Τορίνο.

Οι φίλαθλοι των πρασίνων αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ απέναντι στο ιταλικό μεγαθήριο, αποθεώνοντας τους παίκτες του!