Ο Χάνσι Φλικ φρόντισε να δείξει έμπρακτα την εκτίμησή του στους ανθρώπους που εργάζονται στο προσωπικό της Μπαρτσελόνα, επιλέγοντας να μοιράσει το μπόνους που εισέπραξε για την κατάκτηση της περσινής La Liga, σε μια σπουδαία κίνηση από τον Γερμανό τεχνικό.

Όπως αποκάλυψε το Catalunya Radio, ο 61χρονος δεν κράτησε για τον εαυτό του το συγκεκριμένο ποσό, αλλά το διένειμε ισόποσα στα 35 μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού των «μπλαουγκράνα». Παρότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι λαμβάνουν ούτως ή άλλως πριμ για τις επιτυχίες της ομάδας, ο Φλικ θέλησε με αυτή την κίνηση να τους επιβραβεύσει επιπλέον για τη συνεισφορά τους.

Η απόφασή του ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σπάνια συναντάται στο κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Μία ανάλογη κίνηση είχε κάνει στο παρελθόν και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, όταν είχε προσφέρει χρήματα που είχε λάβει από διαφημιστική συνεργασία.

sport-fm.gr