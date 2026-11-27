Επικοινωνώντας με το AFP, η αστυνομική περιφέρεια του Μπους-ντι-Ρον ανέφερε ότι δώδεκα άτομα, όλοι Βούλγαροι, τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των επεισοδίων στο Στάδιο Βελοντρόμ.

«Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς στα μάτια, τραύματα στο κεφάλι και εξάρθρωση ώμου. Έξι άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου για τραύματα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σε αυτό το στάδιο σχετικά με τυχόν συλλήψεις», σύμφωνα με ενημέρωση της τοπικής περιφέρειας.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, η πρόεδρος της Βουλγαρίας Ιλιάνα Ιότοβα αντέδρασε στο Facebook, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες στην Μασσαλία ως «φρικτές» και τη βία ως «απαράδεκτη». «Οι γαλλικές αρχές πρέπει να ρίξουν φως στις συνθήκες των επιθέσεων και να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη, ενώ η UEFA πρέπει να επαληθεύσει τις συνθήκες υπό τις οποίες διασφαλίστηκε η ασφάλεια των Βούλγαρων οπαδών στο στάδιο. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας!», έγραψε.

Η ατμόσφαιρα πριν από τον αγώνα του Europa League μεταξύ της Μαρσέιγ και της Λέφσκι (1-0), μιας από τις δύο μεγάλες ομάδες της βουλγαρικής πρωτεύουσας, αμαυρώθηκε από σημαντικά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένων συμπλοκών και ρίψης βλημάτων και φωτοβολίδων.

Περίπου δέκα λεπτά πριν από την έναρξη, αρκετές εκατοντάδες οπαδοί της Μαρσέιγ όρμησαν στην κερκίδα Jean-Bouin, μία από τις πλευρικές κερκίδες του σταδίου Βελοντρόμ. Ακολούθησε μεγάλη ένταση, με τους οπαδούς της Μαρσέιγ να φαίνεται να κυνηγούν μια ομάδα αρκετών δεκάδων Βούλγαρων οπαδών. Τελικά εντάχθηκαν στο τμήμα των φιλοξενούμενων, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 500 οπαδοί της Λέφσκι.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε με ρίψεις βλημάτων και φωτοβολίδων μεταξύ των δύο ομάδων οπαδών. Το προσωπικό ασφαλείας κατάφερε να αποκαταστήσει την ηρεμία.

Εκτός από την αντίδραση της βουλγαρικής προεδρίας, το Υπουργείο Εξωτερικών «καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν εναντίον Βουλγάρων υπηκόων στη Μασσαλία». «Η βία και οι επιθέσεις κατά της σωματικής ακεραιότητας των ατόμων είναι απαράδεκτες», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Η ταχεία παρέμβαση των ομάδων ασφαλείας του συλλόγου αποκατέστησε την ηρεμία, χωρίς να επηρεάσει τον αγώνα. Ο σύλλογος εργάζεται επί του παρόντος για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες αυτών των περιστατικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε ο σύλλογος της Μασσαλίας σε ανακοίνωση του.