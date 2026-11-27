Η «γηραιά κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ομόνοια «απάντησε» με τέεσερα γκολ και με το τελικό 4-1 πέρασε στην 2η θέση της βαθμολογίας, πίσω από την πρωτοπόρο και... απόλυτη Μπόρνμουθ.

Στους 13 βαθμούς και η Φερεντσβάρος που με την πρώτη απώλεια που είχε, εντός έδρας (0-0 με την Τσέλιε) έχασε την ευκαιρία να πιάσει τους Άγγλους στο «ρετιρέ». Εντυπωσιακή ανατροπή για την Άλκμααρ στην Πράγα, όπου αν και βρέθηκαν να χάνει με 2-0 από τη Σπάρτα βρήκε τον τρόπο όχι απλά να επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά να πάρει μία μεγάλη νίκη με 4-2, που τη βάζει για τα καλά στο παιχνίτι της απευθείας πρόκρισης.

Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Μίλαν (Ιταλία) 2-4

(31' αυτ. Μενιάν, 49' Ζότα Σίλβα - 56' Χάτσινσον, 63' Σισέ, 71' Πούλισικ, 90'+5 Μορέιρα)

Μαρσέιγ (Γαλλία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 1-0

(27'πέν. Γκουϊρί)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 4-0

(30' Χροσόφσκι, 43' Αντου, 44',46' Καμπόνγκο)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 2-2

(54' Φλόρουτς, 66' Ροντρίγκες - 15' Ανιερό, 18' Πάλμα)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-3

(10' Τίλμαν, 45' Κουάνσα, 71' Ντιαμπί)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία) 2-0

(48',51' Μάζουρεκ)

Θέλτα (Ισπανία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-2

(19' Άσπας - 47' Ροντρίγκες, 78' Ράιαν)

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 2-1

(75' Ολαϊτάν, 90' Κοκτσού - 90'+3 Ιστ)

Γιουβέντους (Ιταλία) - Ομόνοια (Κύπρος) 4-1

(37' Καμπιάσο, 43' Εκατόρ, 68' Κονσεϊσάο, 73' Μπόγκα - 15' Σάτκα)

Λιόν (Γαλλία) - Λίλεστρομ (Νορβηγία) 0-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 0-0

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Άλκμααρ (Ολλανδία) 2-4

(4' Μπρούνες, 27' Βίντρα - 52' Κουπμάινερς, 68' Ντάαλ, 73',84' Ουφκίρ)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 2-1

(72' πέν. Ματέτα, 81' ΜακΝιλ - 66' Σαρ)

Σάντερλαντ (Αγγλία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-1

(47' Τουτέροφ - 52' Γιόζβιακ)

Χόφενχαϊμ (Γερμανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-1

(72' Χλόζεκ, 80' Κόντε, 90' Μέρστεντ - 43' Ντιακιτέ)

Τορένσε (Πορτογαλία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-2

(19' Ζαν - 9' αυτ. Βάσκες, 84' Ντουράν)