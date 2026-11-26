Κοιτάει πολύ προς την Premier League και συγκεκριμένα στην Τσέλσι. Ο 19χρονος Εστεβάο μοιάζει να είναι η λύση στο πρόβλημα των Γάλλων. Ψάχνουν έναν εξτρέμ, ίσως είναι αυτός.

Ο Ντεζιρέ Ντουέ και ο τραυματισμός του, «βάρυναν» το απουσιολόγιο της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ψάχνει λύσεις τον Ιανουάριο, ώστε να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Κοιτάει προς το «Νησί» και την Premier League. Έχει στη λίστα της τον Εστεβάο της Τσέλσι. Ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Σύμφωnα λοιπόν με πληροφορίες, ο Βραζιλιάνος αρέσει πολύ στην Παρί, η οποία μετά τους τραυματισμούς των Κβαρατσχέλια και Ντουέ «πάσχει» στα εξτρέμ και έχει αρχίσει να… σκανάρει όλη την αγορά. Δεν είναι μόνο ο Εστεβάο στη λίστα, είναι πολλοί. Γενικότερα στην Premier League υπάρχει «ψωμί».

Μένει να φανεί, αν η Παρί θα καταλήξει σε μια τέτοια περίπτωση ή αν ακόμη θα πάει να ψάξει κάτι πολύ πιο… μεγάλο, ένα ενδεχόμενο «μπαμ».

england365.gr