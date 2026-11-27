Ικανοποιημένος εμφανίστηκε στις τοποθετήσεις του στο ΡΙΚ, ο Χένινγκ Μπεργκ

Ο Νορβηγός τεχνικός είπε αρχικά: «Η Γιουβέντους είναι μία ομάδα που παίζει σε υψηλό επίπεδο. Είχαμε γενικά καλή παρουσία. Μείναμε στο παιχνίδι μέχρι το 67ο. Η Γιουβέντους πέτυχε ωραία γκολ. Όταν αναλύσεις την παρουσία σου, βρίσκεις σημεία που πρέπει να βελτιωθεί όμως γενικά ήταν καλή η παρουσία».

Για να προσθέσει: «Το πιστέψαμε. Είχαμε κάποιες καλές κινήσεις με την μπάλα. Χριειάστηκε ένα σουτ για να έρθει η ισοφάριση και ένα δέυτερο γκολ που χάσαμε την μπάλα. Κάναμε μία πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Εάν επιλέγειες να διώχνεις την μπάλα συνεχώς εκτός γηπέδου, πιθανόν να χάσεις. Για να πάρεις αποτέλεσμα, πρέπει να έχεις τις λεπτομέρειες με το μέρος σου».