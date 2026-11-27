Κόντρα στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, το σύνολο του Ερνάν Λοσάδα στοχεύει σε μία νίκη-δήλωση ενόψει της συνέχειας και της προσπάθειας που κάνει για να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή. Οι κυανόλευκοι σε περίπτωση που περάσουν από την «Αρένα» θα ανέβουν στους 22 βαθμούς μειώνοντας στον ένα βαθμό τη διαφορά από τους Λαρνακείς, ενώ παράλληλα θα πάρουν πολύ μεγάλη ώθηση. Αρκεί να πούμε πως ο Απόλλωνας, μέχρι και την έλευση του 2027, θα καλεστεί να δώσει άλλα τέσσερα παιχνίδια, ενώ τα τρία εξ αυτών είναι με ΑΕΛ, Άρη και Ανόρθωση. Με αντιπάλους δηλαδή ιδιαίτερα δύσκολους.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς το πόσο σημαντικό είναι να μπει η ομάδα με το δεξί σε αυτόν τον... Γολγοθά. Όσον αφορά τώρα τα αγωνιστικά, υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αν θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» οι Ροντρίγκες και Μπράντον Τόμας. Δύο παίκτες που μαζί φέτος μετρούν 10 γκολ και εφτά ασίστ. O Απόλλωνας συνολικά σε 10 παιχνίδια έχει σκοράρει 22 τέρματα. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά σημαντικούς παίκτες που δεδομένα μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε τέτοιου είδους ματς.