Η Ομόνοια είχε δύσκολο έργο απέναντι στη Γιουβέντους και στο Τορίνο γνώρισε την 3η σερί ήττα στη League phase του Europa League, χάνοντας με 4-1 από τη Γιουβέντους στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Με έξι βαθμούς που αποκόμισε με τις νίκες επί Θέλτα και Τσέλιε βρίσκεται στην 26η θέση και θα προσπαθήσει στα επόμενα τρία ματς που απέμειναν, να εξασφαλίσει τους βαθμούς που απαιτούνται για να βρίσκεται στην 24άδα.

Το επόμενο εμπόδιο για τους πράσινους είναι απέναντι στη Σέλτικ στο ΓΣΠ στις 10 Δεκεμβρίου. Ακολούθως θα πάει την 21η Ιανουαρίου 2027 στη Γαλλία για να παίξει με τη Ρεν και στις 28/01/2027 θα υποδεχθεί την Μπεσίκτας.

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