Ο Κάρλες Πουγιόλ επιστρέφει στον κόσμο του ποδοσφαίρου αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο. Σε ηλικία 48 ετών, ο εμβληματικός πρώην αρχηγός της Μπαρτσελόνα διορίστηκε επίσημα Διευθυντής Σχέσεων και Διεθνούς Ποδοσφαίρου στην Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Ανδόρας.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε την άφιξή του μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι ο διορισμός αυτός αποτελεί ένα νέο ορόσημο στη θεσμική ανάπτυξη της ομάδας. Ο παλαίμαχος Ισπανός αμυντικός, ο οποίος διαμένει στην Ανδόρα από τις αρχές του 2022, είχε δεχτεί παλαιότερα πρόταση από τον πρώην συμπαίκτη του, Ζεράρ Πικέ, να ενταχθεί στο αθλητικό επιτελείο της FC Ανδόρα, ωστόσο η συνεργασία εκείνη δεν ευοδώθηκε.

Πλέον, εντάσσεται σε μια ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες -την τρέχουσα πρωταθλήτρια Ανδόρας και την πρώτη ομάδα από τη χώρα που έφτασε στη φάση των ομίλων (league phase) ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες, η οποία αγωνίζεται αυτή την περίοδο στο Conference League, προσβλέπει στην αξιοποίηση της εμπειρίας και του μεγάλου κύρους του Πουγιόλ, προκειμένου να συνεχίσει την ανοδική πορεία της.

Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του συλλόγου της Ανδόρας. «Το να κερδίζεις είναι πάντα δύσκολο, αλλά το να παραμένεις στο υψηλότερο επίπεδο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Η πρόκληση θα είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια φιλοδοξία και κίνητρο, ώστε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να πετύχουμε νέους στόχους», δήλωσε σε δελτίο τύπου.

Στη νέα του ομάδα, ο Πουγιόλ θα σμίξει ξανά με τον Φελίπ Ορτίθ -τον νυν προπονητή της Ίντερ Κλαμπ ντ’ Εσκάλδες- με τον οποίο είχε αγωνιστεί μαζί στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα. Οι δυο τους διατηρούν μακροχρόνια φιλία.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον πρώην διεθνή Ισπανό, ο οποίος κατέγραψε 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, κατάκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2008 και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010. Ως πραγματικός θρύλος της Μπαρτσελόνα -του συλλόγου όπου πέρασε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα έως το 2014- ο Πουγιόλ κατάκτησε επίσης 21 τίτλους, μεταξύ των οποίων έξι πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία τρόπαια Champions League.