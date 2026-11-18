Ο Κόζο Τασίμα δήλωσε σήμερα (18/11) ότι θέλει να κάνει την FIFA έναν «πιο αξιόπιστο οργανισμό», αφού η Ιαπωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υπέβαλε επίσημα την υποψηφιότητά της για την προεδρία του διοικητικού οργάνου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η Ιαπωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (JFA) γνωστοποίησε ότι έστειλε την σχετική επιστολή, προτείνοντας την υποψηφιότητα του Τασίμα πριν από την προθεσμία, που λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα. Ο Ιάπωνας υποψήφιος θα αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τον Γάλλο Φιλίπ Ντιαλό, σε μια προσπάθεια να εκθρονίσει τον νυν πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει εμπλακεί σε πολλά σκάνδαλα τους τελευταίους μήνες. Ο πρώην Ελβετός παίκτης Ραμόν Βέγκα και ο Καμερουνέζος ακαδημαϊκός Ζαν Κρεπέν Σοτέρ Νιάμις έχουν επίσης δηλώσει την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι. Ο Κόζο Τασίμα δήλωσε ότι θέλει να ενσταλάξει στην προεδρία της FIFA το «ισχυρό αίσθημα ηθικής» που χαρακτηρίζει την Ιαπωνία.

«Θα κάνουμε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει την σημασία του fair play, του σεβασμού και της ακεραιότητας, αυτές τις θεμελιώδεις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που εξέδωσε η JFA και πρόσθεσε:

«Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης και ακλόνητη αποφασιστικότητα, θα αναλάβω αυτήν την πρόκληση, ώστε η FIFA να γίνει ένας πιο υγιής και αξιόπιστος οργανισμός και να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως».

Σημειώνεται, ότι ο Τασίμα έχει υπηρετήσει στο Συμβούλιο της FIFA και είναι επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ενώ οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου 2027, στο Ραμπάτ.