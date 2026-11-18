Όπως είναι λογικό ο Γκουαρδιόλα είναι... περιζήτητος και υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς συλλόγους ακόμα και από την άλλη άκρη του πλανήτη. Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του έχουν ήδη φτάσει στα χέρια του Ισπανού προπονητή προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία. Όπου μάλιστα πριν λίγες μέρες βρέθηκε στη «Coca-Cola Arena» για να δει από κοντά το Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Συγκεκριμένα ο Ζοζέπ Μαρία Ορομπίτγκ μίλησε στην «Αλ Ριγιάντια» και αποκάλυψε ότι οι προτάσεις έγιναν μέσω διαμεσολαβητών. Ωστόσο ο διαμεσολαβητής του έμπειρου κοουτς δεν θέλησε να αποκαλύψει τα ονόματα των ομάδων που τον προσέγγισαν. Ενώ ακόμη ξεκαθάρισε πως ο Γκουαρδιόλα δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτές τις προτάσεις, τουλάχιστον όχι ακόμη.

«Έχουμε δεχθεί προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία μέσω διαμεσολαβητών, αλλά ο Πεπ αρνείται κατηγορηματικά να εξετάσει οποιαδήποτε από αυτές αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Ισπανός τεχνικός δεν βιάζεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όπως εξήγησε ο ατζέντης του, οι συζητήσεις για το μέλλον του θα ξεκινήσουν πριν από την έναρξη της επόμενης σεζόν.Υπενθυμίζεται πως ο Γκουαρδιόλα ολοκλήρωσε το 2026 τη δεκαετή παρουσία του στη Μάντσεστερ Σίτι, την πιο μακρά συνεργασία της προπονητικής του διαδρομής. Με τους «πολίτες» κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League.

gazzetta.gr