Ο ΑΠΟΕΛ έβαλε μπρος την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, το πρώτο «αιώνιο» της σεζόν απέναντι στην Ομόνοια. Οι γαλαζοκίτρινοι πήγαν στη διακοπή του πρωταθλήματος με τις καλύτερες προϋποθέσεις κερδίζοντας τον Άρη, με το παιχνίδι να διεξάγεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του σωματείου. Οι ποδοσφαιριστές που δεν πήραν κλήση για τις Εθνικές εκμεταλλεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα για να πάρουν ανάσες, με τις εντάσεις πλέον στις προπονήσεις να ανεβαίνουν στον Αρχάγγελο.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχοντας πλέον ένα μεγάλο δείγμα γραφής για τη δυναμική του πρωταθλήματος αλλά και των μεγάλων ομάδων του νησιού, ευελπιστεί ότι στο 7ο του ντέρμπι στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, θα καταφέρει να πετύχει τρίτη νίκη. Μάλιστα, εάν αυτή έρθει κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο τότε αυτά που θα προσδώσει στην ομάδα είναι πολύ περισσότερα από ένα τρίποντο. Ενώ και καθαρά βαθμολογικά αν το δει κανείς, με τον ΑΠΟΕΛ να είναι στο -1 από την Ομόνοια, το διπλό θα αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την κορυφή.

Η αλήθεια είναι πως η συγκομιδή της ομάδας στα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική… Σε έξι παιχνίδια οι γαλαζοκίτρινοι μέτρησαν 2 ήττες, 2 ισοπαλίες και 2 νίκες. Θα πρέπει, ωστόσο, κανείς να βάλει στην εξίσωση το γεγονός πως ο ΑΠΟΕΛ κλήθηκε να δώσει μία σειρά από ντέρμπι με το που ξεκίνησε ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Πιο συγκεκριμένα, τα πέντε από τα έξι ματς με τους μεγάλους (ΑΕΚ, Ανόρθωση, ΑΕΛ, Απόλλων και Πάφος) έγιναν στις πρώτες έξι αγωνιστικές!