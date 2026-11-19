Την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν μια θέση στη EuroLeague από το 2030 αποκάλυψαν οι Λόντον Λάιονς, με τον πρόεδρο της ομάδας, Λενζ Μπαλάν, να επιβεβαιώνει πως έχει ήδη κατατεθεί η σχετική αίτηση.

Ο ίδιος εξήγησε πως η ομάδα δεν επιχείρησε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της από την επόμενη κιόλας σεζόν, καθώς υπάρχουν ακόμη σημαντικά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα γύρω από τον προγραμματισμό των αγώνων, αλλά και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των εσόδων που θα προκύπτουν από την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της δικής της αρένας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι Λόντον Λάιονς εργάζονται εντατικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος, έχοντας στο πλευρό τους κορυφαίους συμβούλους από το Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό, οι οποίοι συμβάλλουν στον σχεδιασμό και τη δημιουργία της νέας αρένας.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ομάδας άφησε να εννοηθεί πως το προσεχές διάστημα αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα φέρουν το πρότζεκτ ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του.

«Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια βεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητά μας να προγραμματίζουμε τους αγώνες μας, καθώς και το ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει όλα τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της δικής μας αρένας, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν επιχειρήσαμε να συμμετάσχουμε από την επόμενη χρονιά.

Αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό το εγχείρημα. Εργαζόμαστε εξαιρετικά σκληρά. Έχουμε στο πλευρό μας μερικούς από τους κορυφαίους συμβούλους στον κόσμο και σίγουρα από τους καλύτερους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μας βοηθούν να δημιουργήσουμε αυτή την αρένα. Το επόμενο διάστημα, ελπίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες, θα υπάρξουν πολύ συναρπαστικές εξελίξεις», είπε αναλυτικά.

Πηγή: sport-fm.gr