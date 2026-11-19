Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής ύστερα από μία διαδρομή που σημάδεψε όσο λίγες την ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του. Ο διάσημος άσος πάντως είναι εξοργισμένος από τον πρόεδο της ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάπια, γιατί χρησιμοποιεί εμπορικά τ' όνομα του χωρίς σχετική άδεια από τον σούπερ σταρ της Ιντερ Μαϊάμι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Clarin» ο Μέσι έχει ζητήσει από τους δικηγόρους του να ετοιμάσουν εξώδικο προς την ομοσπονδία και συγκεκριμένα τον Τάπια. Σε αυτό θα ζητά να μην χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα το όνομα του και η εικόνα του για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχει δώσει ο ίδιος άδεια.

Μάλιστα αν ο Τάπια δεν αλλάξει άμεσα την τακτική του και δεν αποσύρει από την αγορά προϊόντα με τ' όνομα του, τότε το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο 39χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής αναμένεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να καταθέσει αγωγή κατά του προέδρου της ομοσπονδίας.