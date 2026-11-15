«Ανανεώσαμε τον προπονητή πριν το Nations League, νομίζω μας βγήκε αυτή η κίνηση...»

Δηλώσεις έκανε πριν από τον αγώνα με το Μαυροβούνιο ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, σχετικά με την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Για τη 2η θέση: «Είμαστε χαρούμενοι αλλά την ίδια ώρα, είχαμε γλυκόπικρη γεύση με το αποτέλεσμα στην Αρμενία. Θα μιλούσαμε σήμερα για τελικό, δηλώνουμε ικανοποιημένοι και προχωρούμε. Έχουμε την ευκαιρία μέσα από τα πλέι-οφ να κυνηγήσουμε την άνοδο στην πιο πάνω κατηγορία. Στο σύνολο κρίνοντας την ομάδα, είμαστε ικανοποιημένοι».

«Με τον πρόεδρο του Μαυροβούνιο, συζητήσαμε και καταλήξαμε πως η καλύτερη ομάδα του ομίλου ήταν η Αρμενία. Μπορεί να μην είχε την καλή βαθμολογική συγκομιδή, αλλά ήταν πολύ καλή ομάδα. Δεν υπήρχε ο πολύ εύκολος αντίπαλος στον όμιλο, ικανοποιητικό που είμαστε στην 2η θέση».

Για την ανανέωση του προπονητή και τη δουλειά: «Ανανεώσαμε με τον προπονητή, πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League. Νομίζω μας βγήκε αυτή η κίνηση. Υπάρχει μια καλή και οικογενειακή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Οι ποδοσφαιριστές έχουν την ευθύνη και θα πρέπει να ανεβάσουν την απόδοση τους, αν θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι πως ο κ. Μάντζιος αλλά και το scouting της Ομοσπονδίας, έκανε πολύ καλή δουλειά και βρήκε ποδοσφαιριστές. Έχουμε πλέον πληθώρα επιλογών».

Για το προπονητικό κέντρο της Εθνικής: «Δυστυχώς δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ με την αδειοδότηση. Δυστυχώς έχει ξεφύγει και το κόστος, λόγω της μορφολογίας του εδάφους».

Για τις μικρότερες Εθνικές: «Κάναμε πολύ δουλειά στις υποδομές και στο παρασκήνιο, για να έχουμε καλύτερες εμφανίσεις και στις μικρές Εθνικές. Μέχρι στιγμής δεν μας δικαιώνουν τα αποτελέσματα, αλλά περιμένουμε πως θα βελτιωθούν. Μας προβληματίζουν κάποια αποτελέσματα πιστεύω σιγά σιγά θα έχουμε και εκεί βελτιώσεις».

Για την παρουσία του κοσμου «Ήμουν πάντα της άποψης, ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε τον κόσμο να έρθει. Πιστεύω θα έρθει μόνο όταν δει αποτελέσματα και δουλειά να γίνεται. Αν το σημερινό παιχνίδι ήταν τελικός, πιστεύω θα ήταν κατάμεστο το γήπεδο».

Για τους Κύπριους: «Στην Β’ Κατηγορία βάλαμε την υποχρεωτική χρήση 6 Κύπριων και εκεί βλέπουμε κάποια παρατράγουδα. Μίλησα και με άλλες Ομοσπονδίες, πάνω-κάτω οι Ομοσπονδίες που είναι κοντά στο επίπεδο μας, έχουν τα ίδια μέτρα. Ήμουν πάντα της άποψης, ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε τον κόσμο να έρθει. Πιστεύω θα έρθει μόνο όταν δει αποτελέσματα και δουλειά να γίνεται. Αν το σημερινό παιχνίδι ήταν τελικός, πιστεύω θα ήταν κατάμεστο το γήπεδο».

Για τα πλέι-οφ ανόδου: «Θέλουμε να δώσουμε ψυχή και ποιότητα στο παιχνίδι μας, ώστε να κυνηγήσουμε κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Οι νίκες πάντα προσθέτουν βαθμούς στην βαθμολογία της Κύπρου, αυτό είναι το δικό μας κίνητρο».