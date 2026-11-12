Ονειρικό ντεμπούτο για τον Πική – Το καλύτερο δώρο γενεθλίων και 0-1 η Κύπρος!

Με τον πλέον ιδανικό τρόπο συστήθηκε στο κοινό της Εθνικής Κύπρου ο Ιάσωνας Πικής! Μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Αρμενία, ο Κύπριος επιθετικός άνοιξε το σκορ (0-1) για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, συνδυάζοντας το επίσημο ντεμπούτο του με γκολ.

Μετά από εξαιρετική πάσα του Ιωάννη Πίττα, ο Πικής απέφυγε άψογα τον προσωπικό του αντίπαλο μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο, εύστοχο πλασέ νίκησε τον Μισιέβ.

Ο άσος της Πιούνικ, που χθες (11/11) γιόρτασε τα 26α γενέθλιά του, έκανε στον εαυτό του και στην Εθνική μας το καλύτερο δώρο!