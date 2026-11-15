Τα πρώτα των Μπράουν και Σάββα με το εθνόσημο

Tα πρώτα του λεπτά με το εθνόσημο στο στήθος είχε ο Μόργκαν Μπράουν, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά από τον Απόστολο Μάντζιο, μετά την κυπριοποίηση του.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρίσκεται στο νησί μας από το 2019, έπαιξε για έξι χρόνια στον Άρη, με τον οποίο πανηγύρισε το πρωτάθλημα, ενώ από το 2025 είναι στον Απόλλωνα.

Η πρώτη του συμμετοχή με την Εθνική Κύπρου καταγράφηκε στον αγώνα με το Μαυροβούνιο, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 69’.

Στο 88' στον αγώνα πέρασε και ο Ζάνος Σάββα του Ολυμπιακού, παίζοντας επίσης για πρώτη φορά με το εθνόσημο.