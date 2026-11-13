Ετοιμάζει νέο συμβόλαιο στον Μαρκίνιος η Παρί Σεν Ζερμέν

Την προοπτική να διατηρήσει τον Μαρκίνιος στο ρόστερ της και μετά το 2028 εξετάζει η Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Παριζιάνους να εμφανίζονται διατεθειμένοι να ξεκινήσουν συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου αρχηγού τους.

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στον γαλλικό σύλλογο από το καλοκαίρι του 2013, όταν αποκτήθηκε από τη Ρόμα, και έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της ομάδας. Έπειτα από 13 χρόνια παρουσίας στο Παρίσι, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την πιο επιτυχημένη περίοδο της Παρί.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους με τον Μαρκίνιος, του οποίου το ισχύον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028. Μάλιστα, η σχετική σκέψη φέρεται να έχει ήδη μεταφερθεί στους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, αν και οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και το γεγονός ότι θα είναι 34 ετών όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα συμφωνία, ο Βραζιλιάνος εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας. Η εμπειρία του, η ηγετική του παρουσία και η συνεργασία του με τον Γουίλιαν Πάτσο στο κέντρο της άμυνας αποτελούν βασικά στοιχεία της σταθερότητας που παρουσιάζει η Παρί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Άλλωστε, το συγκεκριμένο δίδυμο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επιτυχίες των Παριζιάνων στο Champions League, με τον σύλλογο να έχει κατακτήσει δύο διαδοχικούς τίτλους και να διατηρεί υψηλές φιλοδοξίες και για τη φετινή σεζόν.

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις σκέψεις της διοίκησης είναι η περίπτωση του Ιλία Ζαμπάρνι. Ο Ουκρανός αμυντικός αποκτήθηκε με την προοπτική να αποτελέσει σταδιακά τον διάδοχο του Μαρκίνιος, ωστόσο δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να καθιερωθεί ως βασική επιλογή, παρουσιάζοντας αστάθεια στην απόδοσή του.

sport-fm.gr