ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ετοιμάζει νέο συμβόλαιο στον Μαρκίνιος η Παρί Σεν Ζερμέν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο ρόλος του Βραζιλιάνου και τα δεδομένα στην άμυνα

Την προοπτική να διατηρήσει τον Μαρκίνιος στο ρόστερ της και μετά το 2028 εξετάζει η Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Παριζιάνους να εμφανίζονται διατεθειμένοι να ξεκινήσουν συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου αρχηγού τους.

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στον γαλλικό σύλλογο από το καλοκαίρι του 2013, όταν αποκτήθηκε από τη Ρόμα, και έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της ομάδας. Έπειτα από 13 χρόνια παρουσίας στο Παρίσι, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την πιο επιτυχημένη περίοδο της Παρί.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους με τον Μαρκίνιος, του οποίου το ισχύον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028. Μάλιστα, η σχετική σκέψη φέρεται να έχει ήδη μεταφερθεί στους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, αν και οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και το γεγονός ότι θα είναι 34 ετών όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα συμφωνία, ο Βραζιλιάνος εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας. Η εμπειρία του, η ηγετική του παρουσία και η συνεργασία του με τον Γουίλιαν Πάτσο στο κέντρο της άμυνας αποτελούν βασικά στοιχεία της σταθερότητας που παρουσιάζει η Παρί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Άλλωστε, το συγκεκριμένο δίδυμο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επιτυχίες των Παριζιάνων στο Champions League, με τον σύλλογο να έχει κατακτήσει δύο διαδοχικούς τίτλους και να διατηρεί υψηλές φιλοδοξίες και για τη φετινή σεζόν.

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις σκέψεις της διοίκησης είναι η περίπτωση του Ιλία Ζαμπάρνι. Ο Ουκρανός αμυντικός αποκτήθηκε με την προοπτική να αποτελέσει σταδιακά τον διάδοχο του Μαρκίνιος, ωστόσο δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να καθιερωθεί ως βασική επιλογή, παρουσιάζοντας αστάθεια στην απόδοσή του.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η βαρύτερη ήττα στην καριέρα του Γιοβάνοβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Μάγεψε με πεντάρα η Ισλανδία, κλείδωσε την άνοδο η Ελβετία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ελλάδα: Τα σενάρια πρόκρισης μετά την εφτάρα - Τι χρειάζεται για να βρεθεί στα προημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε περίπατο στο Βελιγράδι η Γερμανία κι έπιασε την Ελλάδα

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μαύρη νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Ιστορικός διασυρμός της γαλανόλευκης από την Ολλανδία

Ελλάδα

|

Category image

«Έγκλημα» του Παναθηναϊκού και τιμωρία από την Μπαρτσελόνα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ασταμάτητος Ναν: Ανέβηκε στην 3η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Γαλλικά ΜΜΕ: «Επαφή του Ολυμπιακού για τον Μπουνταουί»

Super League

|

Category image

Πληθαίνουν τα σενάρια πώλησης της Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για την επιστροφή του Ροναλντίνιο στη δράση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εφιαλτικό ημίχρονο για την Ελλάδα και αρνητικό ρεκόρ με πεντάρα από την Ολλανδία

Ελλάδα

|

Category image

Ιτούδης: Κανένα επεισόδιο με τον κόσμο στην Κύπρο, λένε στη Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ποτσετίνο – Γιουνάιτεντ: Ακόμα ένα restart, ακόμα λίγο… υπομονή!

Premier League

|

Category image

Αντσελότι: «Το Μουντιάλ έκλεισε έναν κύκλο για μια γενιά παικτών της Βραζιλίας» - Tι είπε για Ραφίνια

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Διαβαστε ακομη