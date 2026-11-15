Ο Χάρης Λοϊζίδης σχολίασε ως... παρατράγουδα την τακτική της Δόξας

Eίναι γνωστή η τακτική της Δόξας να... ξεγελάει τον κανονισμός για την παρουσία των Κύπριων παικτών στους αγώνες της β’ κατηγορίας.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η ομάδα της Κατωκοπιάς ξεκινάει προβλεπόμενη και μόλις στο 1’ προχωράει σε αλλαγή - ή αλλαγές – για να προσθέσει άμεσα στο σχήμα της ξένους ποδοσφαιριστές αντί των Κύπριων παικτών.

Το γεγονός, χωρίς να αναφερθεί στην ομάδα, σχολίασε και μέσω των δηλώσεών του ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, πριν από τον αγώνα της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο (διαβάστε ΕΔΩ).

«Στην Β’ Κατηγορία βάλαμε την υποχρεωτική χρήση έξι Κύπριων και εκεί βλέπουμε κάποια παρατράγουδα. Μίλησα και με άλλες Ομοσπονδίες, πάνω-κάτω οι Ομοσπονδίες που είναι κοντά στο επίπεδο μας, έχουν τα ίδια μέτρα» ανάφερε.