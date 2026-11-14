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Να χαιρόμαστε ή όχι;

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Έχασε την πρωτιά αλλά η Εθνική Κύπρου πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμά της στη διοργάνωση

Την ερχόμενη Κυριακή (15/11, 16:00) η Εθνική Κύπρου, φιλοξενώντας στο στάδιο «Αλφαμέγα» το Μαυροβούνιο, θα ολοκληρώσει την προσπάθειά της στον δεύτερο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας στο Nations League 2026-27. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, έχει ξεκαθαριστεί ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει τερματίσει στη δεύτερη θέση και το Μαυροβούνιο πήρε την πρωτιά και την άνοδο στη Β’ Κατηγορία. Η δική μας ομάδα θα διεκδικήσει την προώθησή της στην πιο πάνω κατηγορία μέσω των πλέι οφ που θα διεξαχθoύν στα τέλη Μαρτίου, οπότε και θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλο που θα της λάχει από την κλήρωση με υποψήφιες τις ομάδες που θα καταλάβουν την τέταρτη θέση στους τέσσερις ομίλους της Β’ Κατηγορίας.

Κάπου εδώ έρχεται και η απάντηση για το ερώτημα που έχουμε θέσει στον τίτλο. Να χαιρόμαστε ή όχι; Όπως φάνηκε στα παιχνίδια, η Εθνική μας μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη καλύτερα πράγματα, όμως εάν αναλογιστούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται σε αυτό το σημείο, μιλάμε τουλάχιστον για ένα θετικό βήμα. Ευχής έργον φυσικά η διαδρομή να φέρει και το καλύτερο αποτέλεσμα, με την άνοδο, στα παιχνίδια μπαράζ.

Για το πιο πάνω σχόλιο έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλή, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Ανδρών Κύπρου τερματίζει δεύτερη σε όμιλο οποιασδήποτε διοργάνωσης. Και ναι, αυτό είναι επιτυχία! Όσο και αν στην Κύπρο μάς αρέσει να μειώνουμε τις επιτυχίες και να υπερτονίζουμε τις αποτυχίες, η πορεία της Εθνικής μας σε αυτό το Nations League είναι πετυχημένη και αξίζει του σεβασμού και της εκτίμησης από όλους!», έγραψε, κάνοντας παράλληλα κάλεσμα στον κόσμο να δώσει βροντερό «παρών» στον αυριανό αγώνα.

Τι έκανε στις προηγούμενες διοργανώσεις

Για να αναλογιστούμε τη διαφορά της φετινής πορείας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ας κάνουμε αναδρομή στα όσα είχε κάνει η Εθνική μας στις προηγούμενες διοργανώσεις του Nations League. Στην πρώτη διοργάνωση, το 2018-19, με αντιπάλους Νορβηγία, Βουλγαρία και Σλοβενία, πήρε πέντε βαθμούς, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του ομίλου. Τη σεζόν 2020-21, μάζεψε μόλις τέσσερις βαθμούς, παίζοντας κόντρα σε Μαυροβούνιο, Λουξεμβούργο και Αζερμπαϊτζάν, αποφεύγοντας τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία μέσω πλέι οφ με την Εσθονία (0-0, 2-0).

Στην τέταρτη θέση τερμάτισε και στο Nations League 2022 – 2023, έχοντας στον όμιλο τις Ελλάδα, Κόσοβο και Βόρεια Ιρλανδία, κερδίζοντας πέντε βαθμούς. Και τότε θα έπαιζε αγώνες παραμονής, απέναντι στο Γιβραλτάρ, όμως η ανακατανομή των ομάδων έπειτα από τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις διοργανώσεις της UEFA έφερε ακύρωση των αγώνων. Στο Nations League 2024 – 2025 έμεινε στο τρίτο σκαλοπάτι, νικώντας στα δύο παιχνίδια κόντρα στη Λιθουανία, και χάνοντας δύο φορές, τόσο από το Κόσοβο όσο και από τη Ρουμανία.

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