Η «βασίλισσα» των γκολ στην Ευρώπη, τα ρεκόρ, ο Κωστούλας και η Super League

Η Μπαρτσελόνα είναι για τη σεζόν 2026-27, μακράν, η πιο παραγωγική ομάδα σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέχρι στιγμής φέτος. Με 48 γκολ στα πρώτα 12 παιχνίδια πρωταθλήματος —δηλαδή κατά μέσο όρο τέσσερα γκολ ανά αγώνα— βρίσκεται πολύ μπροστά από κάθε άλλη ομάδα στα αντίστοιχα εθνικά πρωταθλήματα και είναι σε θέση να καταρρίψει ιστορικά ρεκόρ.

Τα ρεκόρ

Στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Ρεάλ Μαδρίτης της περιόδου 2011-12 —η οποία κατέκτησε τον τίτλο υπό τις οδηγίες του Ζοζέ Μουρίνιο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σημειώνει 46 γκολ— πέτυχε συνολικά 121 τέρματα σε 38 αγωνιστικές. Μέχρι τη 12η αγωνιστική εκείνης της σεζόν —το ίδιο χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και στην τρέχουσα περίοδο 2026-27— εκείνη η ομάδα της Μαδρίτης είχε πετύχει 12 γκολ λιγότερα από την τωρινή Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ.

Η Μπαρτσελόνα, υπό την καθοδήγηση των Τίτο Βιλανόβα και Ζόρντι Ρούρα, σημείωσε το δικό της ρεκόρ παραγωγικότητας στην ιστορία της La Liga, μόλις μία σεζόν μετά τη Ρεάλ του Μουρίνιο. Την περίοδο 2012-13, η ομάδα πέτυχε 115 γκολ. Μέχρι τη 12η αγωνιστική εκείνης της σεζόν —τη χρονιά που η Μπαρτσελόνα έφτασε τους 100 βαθμούς— οι «Μπλαουγκράνα» είχαν σημειώσει 39 γκολ, δηλαδή 9 λιγότερα από την τωρινή ομάδα. Ο Λέο Μέσι ολοκλήρωσε εκείνο το πρωτάθλημα έχοντας πετύχει 46 γκολ.

Το απόλυτο ρεκόρ του συλλόγου σημειώθηκε αργότερα από την Μπαρτσελόνα του Λουίς Ενρίκε, η οποία πέτυχε 116 γκολ στη σεζόν 2016-17. Ωστόσο, δεν κατέκτησε τον τίτλο.

Η Μπάγερν και η Ρόμα στο βάθρο

Την τρέχουσα σεζόν έχει πετύχει 17 γκολ περισσότερα από τη Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο, ενώ έχει διπλάσιο απολογισμό τερμάτων σε σχέση με την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε (48 έναντι 23).

Ακόμη και οι πιο παραγωγικές επιθετικά ομάδες στα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υπολείπονται σημαντικά σε αριθμό τερμάτων, αναφέρει σε σχετική της ανάλυση η εφημερίδα της Βαρκελώνης mundodeportivo. Η Μπάγερν Μονάχου —η οποία προηγείται αυτή τη στιγμή στη γερμανική Bundesliga— βρίσκεται πιο κοντά, έχοντας σημειώσει 29 γκολ σε 9 αγώνες, με μέσο όρο 3,2 γκολ ανά παιχνίδι.

Η Ρόμα καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε αυτόν τον ευρωπαϊκό πίνακα παραγωγικότητας, έχοντας σημειώσει 31 γκολ στη Serie A — αριθμός ίδιος με αυτόν της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, αλλά επιτευχθείς σε λιγότερους αγώνες (11 παιχνίδια, με μέσο όρο 2,8 γκολ ανά αγώνα, έναντι 2,5). Η ομάδα της Ρώμης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση του εγχώριου πρωταθλήματός της.

Η Μπράιτον του Κωστούλα

Στην αγγλική Premier League, η πιο παραγωγική επιθετικά ομάδα είναι η ευχάριστη έκπληξη Μπράιτον του Χαράλαμπου Κωστούλα —που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας— με 28 γκολ σε 10 αγώνες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εξαιρετική αποτελεσματικότητα της Άρσεναλ: ηγείται του πρωταθλήματος έχοντας πετύχει μόλις 15 γκολ — 34 λιγότερα από την Μπαρτσελόνα.

Στη Ligue 1, η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε προηγείται με 22 γκολ σε 10 αγώνες, επίδοση ίδια και από την Μαρσέιγ, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει πετύχει λιγότερα από τα μισά γκολ σε σχέση με την Μπαρτσελόνα, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι έχει δώσει δύο αγώνες λιγότερους. Ο μέσος όρος της ανέρχεται στα 2,2 γκολ ανά παιχνίδι.

Οι άλλες παραγωγικές

Οι ομάδες με στατιστικά πλησιέστερα σε αυτά της Μπαρτσελόνα περιλαμβάνουν τη Γιουνγκ Μπόις —δεύτερη στην Ελβετία—, η οποία έχει σημειώσει 41 γκολ σε 13 αγώνες (3,1 ανά παιχνίδι)· την Αϊντχόφεν (PSV) —πρωτοπόρος στην ολλανδική Eredivisie— με 40 γκολ σε 12 αγώνες (3,3 ανά παιχνίδι)· και τη Ραπίντ Βιέννης —στην κορυφή του αυστριακού πρωταθλήματος— με 39 γκολ σε 12 αγώνες (3,2 ανά παιχνίδι).

Η Ελλάδα

Την κορυφαία επίθεση στην ελληνική Super League έχει η ΑΕΚ, η οποία μετά από εννέα αγώνες έχει σημειώσει 23 γκολ, 2,55 γκολ ανά αγώνα.

Τα 128 γκολ της Άστον Βίλα τη σεζόν 1930-31

Στην Αγγλία —ακόμη και αν ανατρέξουμε στην εποχή πριν από την Premier League— δύο σύλλογοι ξεχώρισαν για την επιθετική τους δεινότητα σε μία μόνο σεζόν: η Άστον Βίλα, η οποία σημείωσε 128 γκολ σε 42 αγωνιστικές, αλλά τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από την Άρσεναλ, η οποία πέτυχε 127 γκολ κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή.

Στην εποχή της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα αποδείχθηκε η πιο παραγωγική ομάδα, σημειώνοντας 106 γκολ τη σεζόν 2016–17.

Στην Ιταλία, πριν το πρωτάθλημα μετονομαστεί σε Serie A, η θρυλική ομάδα της «Grande Torino», η οποία κατέκτησε το «scudetto» τη σεζόν 1947–48, παραμένει η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία, έχοντας πετύχει 125 τέρματα σε 40 αγώνες,

Στη γερμανική Bundesliga, το ρεκόρ είναι πολύ πρόσφατο: σημειώθηκε από την Μπάγερν Μονάχου του Βενσάν Κομπανί κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025–26, στην οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, με 122 γκολ σε 34 αγωνιστικές.

Στο γαλλικό πρωτάθλημα —πριν λάβει την ονομασία Ligue 1— το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σημειώθηκε από τη Ρασίνγκ Παρί τη σεζόν 1959–60, με 118 τέρματα σε 38 αγωνιστικές. Ωστόσο, η επίδοση αυτή ήταν αρκετή μόνο για την κατάληψη της τρίτης θέσης.