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Τέλος ο Κάουτ από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε έπειτα από δύο παιχνίδια

ΓΗΠΕΔΟ

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Η θητεία του Ντιρκ Κάουτ ως υπηρεσιακός προπονητής στη Φενέρμπαχτσε ήταν σύντομη, με την Τουρκική ομάδα να αποδεσμεύει τον Ολλανδό, μετά από μόλις δύο παιχνίδια.

Η απόλυση του Ισμαΐλ Καρτάλ πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έφερε τον Ντιρκ Κάουτ προσωρινά, στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολλανδός πρώην ποδοσφαιριστής παρέμεινε στην Τουρκική ομάδα για δύο παιχνίδια, ως υπηρεσιακός προπονητής, με τον απολογισμό του να είναι μία εντός έδρας ήττα από τη Γκεζτέπε με 2-1 και μία σπουδαία νίκη με 3-2 επί της Λίβερπουλ στο Champions League, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον ίδιο, καθώς αντιμετώπιζε την ομάδα με την οποία εκτόξευσε την καριέρα του, αγωνιζόμενος στην Premier League για έξι χρόνια και φτάνοντας ως τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης το 2007.

Η θητεία του στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, της οποίας επίσης υπήρξε ποδοσφαιριστής αποδείχθηκε πολύ σύντομη, κάτι το οποίο ωστόσο ήταν γνωστό εξαρχής, με τον σύλλογο να αποχαιρετά τον Κάουτ με ένα μακροσκελές και συγκινητικό μήνυμα.

Το αντίο της Φενέρ στον Κάουτ

«Σε ευχαριστούμε, Ντιρκ Κάουτ!

Η κιτρινομπλέ ιστορία μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και ο δεσμός που μας ενώνει δεν έσπασε ποτέ.

Αρχικά στάθηκες στο πλευρό μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια από τον πάγκο. Η αγάπη σου για τη φανέλα μας και η αφοσίωσή σου σου εξασφάλισαν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας.

Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα πρόσφερες σε αυτά τα χρώματα.

Σήμερα σε αποχαιρετούμε, όμως η θέση σου σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια θα παραμείνει για πάντα ξεχωριστή. Γιατί κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν είναι πραγματικά αποχωρισμοί, αλλά επιβεβαιώνουν έναν δεσμό που κρατά αιώνια.

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία, Ντιρκ!».

athletiko.gr 

 

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