Xωρίς Μέσι και με πανάκριβα εισιτήρια... άδειο το «Μπομπονέρα»

Η Αργεντινή ηττήθηκε 2-1 σε φιλική αναμέτρηση από την Ουρουγουάη στο «Μπομπονέρα», όμως, η είδηση δεν έρχεται ούτε από το σκορ, ούτε από τους σκόρερς.

Ο κόσμος άφησε κενό το μεγαλύτερο κομμάτι του γηπέδου της Μπόκα, αφού τα πανάκριβα εισιτήρια και η απουσία του Λίο Μέσι που πλέον έχει αποσυρθεί, έκανε τον λαό της χώρας και τους οπαδούς της «αλμπισελέστε» να μη βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι.

Η «σελέστε» κατάφερε να πάρει τη νίκη, για την οποία μάλιστα πανηγύρισε έντονα στ' αποδυτήρια, ενώ, ο Φακούντο Πελίστρι πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Ντιέγκο Φορλάν περνώντας στα τελευταία λεπτά του ματς.

🚨 A MAJOR EMBARRASSMENT FOR THE AFA. Argentina vs. Uruguay at La Bombonera, yet only a fraction of the expected crowd showed up. EXPENSIVE ticket prices have clearly taken their toll, and without Messi, the lack of spectators was impossible to ignore. 🇦🇷 https://t.co/exyS8gBPRA — The Final Whistle (@Rufus_45) November 13, 2026

Πηγή: sport-fm.gr