Tι κάνεις μετά από ήττα, μίστερ Λοσάδα

Η πρώτη ήττα για τον Απόλλωνα στην τρέχουσα περίοδο, εκτός προγράμματος, όπως ειπώθηκε και από επίσημα χείλη της ομάδας, ήρθε στην 9η αγωνιστική από τον Ολυμπιακό, σε ένα διάστημα που ακολουθεί διακοπή. Έτσι, η ομάδα της Λεμεσού έχει την ευχέρεια να ηρεμήσει και να κυνηγήσει επάνοδο στις επιτυχίες με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 18:00.

Aυτή ήταν μόλις η τέταρτη ήττα για τους γαλάζιους στους 31 αγώνες πρωταθλήματος έχοντας στον πάγκο τον Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος στα μέσα Δεκεμβρίου θα συμπληρώσει έναν χρόνο στην τεχνική ηγεσία των γαλάζιων. Πέρσι, στη διάρκεια της κανονικής περιόδου, από την ανάληψη των ηνίων από τον Αργεντινό τεχνικό ο Απόλλωνας δεν είχε δεχθεί καμία ήττα, αφού από τη 15η αγωνιστική μέχρι και την 3η αγωνιστική των πλέι οφ (29η συνολικά) έτρεχε ένα αήττητο σερί με έντεκα νίκες -εκ των οποίων οι εννέα συνεχόμενες- και τέσσερις ισοπαλίες.

Στην πρώτη ήττα επί ημερών Λοσάδα, σε αγώνα του πρωταθλήματος, ο Απόλλωνας είχε χάσει την 30ή αγωνιστική από τον Άρη με 3-0, ενώ στην επόμενη αγωνιστική δέχθηκε δεύτερη διαδοχική ήττα από την Ομόνοια (2-3). Αμφότερα τα παιχνίδια έγιναν στο στάδιο «Αλφαμέγα», με τους γαλάζιους να είναι τυπικά φιλοξενούμενοι κόντρα στον συμπολίτη. Μετά τις δύο ήττες ο Απόλλωνας επανήλθε στα νικηφόρα αποτελέσματα (2-1 την Πάφος FC), ενώ στην 33η αγωνιστική ήρθε η επόμενη ήττα, από την ΑΕΚ με 1-0, την οποία διαδέχθηκε νίκη (2-0) κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Η επόμενη ήττα σε παιχνίδι πρωταθλήματος, και τελευταία μέχρι την πρόσφατη από τον Ολυμπιακό, ήταν από την Ομόνοια (5-2) στο ΓΣΠ, στο φινάλε της περασμένης περιόδου.

Το... κέρδος της διακοπής

Η πρώτη ήττα ήρθε σε ένα σημείο που υπάρχει διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας και για τον Απόλλωνα το κέρδος είναι ο χρόνος που δίνεται σε ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν να επανέλθουν στην επόμενη υποχρέωση της ομάδας. Τέτοιοι παίκτες είναι οι Ροντρίγκες, Ασόρο και Σπόλιαριτς που το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπιζαν πρόβλημα τραυματισμού. Σημαντικές είναι επίσης οι επιστροφές των Εσκρίτσε και Μαλεκκίδη, που απουσίαζαν στο ματς με τον Ολυμπιακό λόγω καρτών.