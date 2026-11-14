Φόρμουλα Ένα: H σύνθεση των 22 οδηγών για το 2027

Η επιβεβαίωση της παραμονής του Λίαμ Λόσον και του Άρβιντ Λίντμπλαντ στη Racing Bulls για τη σεζόν του 2027 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το «παζλ» των οδηγών της Φόρμουλα Ένα για την επόμενη χρονιά.

Με βάση τις ανακοινώσεις των ομάδων και τα δημοσιεύματα του Τύπου, έχουν πλέον γίνει γνωστά τα 22 ονόματα που θα συνθέσουν το grid, με ορισμένες τυπικές εκκρεμότητες να απομένουν για την επίσημη επιβεβαίωση.

Αναλυτικά οι οδηγοί και η κατάσταση των συμβολαίων τους:

ΜακΛάρεν-Mercedes

-Λάντο Νόρις (Βρετανία, 26 ετών): Συμβόλαιο έως το 2030.

-Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία, 25 ετών): Συμβόλαιο έως το 2028.

Mercedes

-Κίμι Αντονέλι (Ιταλία, 20 ετών): Αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας για το 2027.

-Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία, 28 ετών): Αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας για το 2027.

Red Bull

-Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία, 29 ετών): Συμβόλαιο έως το 2030.

-Ισάκ Χατζάρ (Γαλλία, 22 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

Ferrari

-Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό, 29 ετών): Πολυετές συμβόλαιο, τουλάχιστον έως το 2028.

-Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία, 41 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

Williams-Mercedes

-Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη, 30 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

-Κάρλος Σάινθ (Ισπανία, 32 ετών): Συμβόλαιο έως το 2028.

Racing Bulls-Red Bull

-Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία, 24 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

-Άρβιντ Λίντμπλαντ (Βρετανία, 19 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

Aston Martin-Honda

-Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία, 45 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

-Λανς Στρολ (Καναδάς, 28 ετών): Αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση της πολυετούς συμφωνίας του για το 2027.

Haas-Ferrari

-Όλιβερ Μπέρμαν (Βρετανία, 21 ετών): Αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας για το 2027.

-Ραφαέλ Καμάρα (Βραζιλία, 21 ετών): Έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο από το 2027, έχοντας αντικαταστήσει τον Εστεμπάν Οκόν στο τέλος της σεζόν του 2026.

Audi

-Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία, 39 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

-Γκαμπριέλ Μπορτολέτο (Βραζιλία, 22 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

Alpine-Mercedes

-Πιερ Γκασλί (Γαλλία, 30 ετών): Συμβόλαιο έως το 2028.

-Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή, 23 ετών): Συμβόλαιο έως το 2027.

Cadillac-Ferrari

-Σέρχιο Πέρες (Μεξικό, 36 ετών): Συμβόλαιο έως το 2029.

-Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία, 37 ετών): Αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας για το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ