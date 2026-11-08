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BINTEO: Απόλυτος κυρίαρχος ο Λιονέλ Μέσι στο MLS με δεύτερο διαδοχικό Golden Boot

ΓΗΠΕΔΟ

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Έγραψε ιστορία με 26 γκολ και 17 ασίστ σε μία ακόμη σπουδαία σεζόν

Ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα πρόσθεσε στην τεράστια καριέρα του ο Λιονέλ Μέσι, κατακτώντας το Golden Boot του MLS για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Ο Αργεντινός σταρ της Ίντερ Μαϊάμι ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο του 2026 με 26 γκολ, αφήνοντας πίσω του τον Πέταρ Μούσα του FC Dallas με 22 και τον Σαμ Σάριτζ του Nashville με 21.

Παράλληλα, μοίρασε 17 ασίστ, φτάνοντας συνολικά τις 43 συμμετοχές σε γκολ, την κορυφαία επίδοση στο πρωτάθλημα.

Με τη νέα του διάκριση, ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που κατακτά το Golden Boot σε δύο διαδοχικές σεζόν.

Το 2025 είχε πάρει για πρώτη φορά το βραβείο, σημειώνοντας 29 γκολ και προσθέτοντας 19 ασίστ, πριν επαναλάβει την επιτυχία έναν χρόνο αργότερα.

Παράλληλα, έγινε μόλις ο έκτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με δύο Golden Boot. Στην ίδια λίστα βρίσκονται οι Μπράντλεϊ Ράιτ-Φίλιπς, Κρις Γουοντολόφσκι, Τζεφ Κάνινγκχαμ, Τέιλορ Τούελμαν και Πρέκι.

Η παρουσία του Μέσι στις Ηνωμένες Πολιτείες συνοδεύεται ήδη από μία σειρά ατομικών και ομαδικών επιτευγμάτων. Το 2024 είχε αναδειχθεί Landon Donovan MLS MVP, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του Supporters' Shield, ενώ το 2025 κατέκτησε ξανά το βραβείο του MVP και παράλληλα πανηγύρισε το MLS Cup.

Πλέον έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που κατακτά τρεις φορές το βραβείο του MVP.

Η Ίντερ Μαϊάμι ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και στα playoffs θα αντιμετωπίσει το Κολόμπους Κρου στον πρώτο γύρο, σε σειρά best-of-three.

sport-fm.gr

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