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Ο πατέρας του Νεϊμάρ αναλαμβάνει CEO στη Σάντος

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης

Σε μια σημαντική διοικητική αλλαγή προχώρησε η Σάντος, ανακοινώνοντας την τοποθέτηση του Νεϊμάρ, πατέρα και ατζέντη του Βραζιλιάνου σταρ, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).

Ο πατήρ Νεϊμάρ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική πορεία του γιου του, ενώ βρίσκεται πίσω από την NR Sports, την εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος και της εικόνας του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης, η αρχική διάρκεια της συμφωνίας φτάνει έως τον Δεκέμβριο. Η παραμονή του στη θέση θα εξαρτηθεί από την επανεκλογή του Μαρσέλο Τεϊσέιρα στην προεδρία της ομάδας, στις εκλογές του επόμενου μήνα.

Η διοικητική αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος αναζητά τρόπους να ενισχύσει τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητά του. Η Σάντος βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας της βραζιλιάνικης Serie A, με 47 βαθμούς σε 34 αγώνες.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Μαρσέλο Τεϊσέιρα, χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Νεϊμάρ ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του συλλόγου.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για να βρούμε λύσεις κι εναλλακτικές που θα βελτιώσουν την κατάσταση της Σάντος και θα ενισχύσουν τη διοικητική της λειτουργία. Η άφιξη του Νεϊμάρ στη θέση του νέου CEO αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι βέβαιος ότι, με την εμπειρία και τη γνώση του, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να δημιουργήσουμε μαζί έναν ισχυρότερο σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νεϊμάρ τζούνιορ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας με 80 γκολ σε 130 συμμετοχές, επέστρεψε το 2025 στην ομάδα όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Ο 33χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν-Ζερμέν πριν επιστρέψει στη Σάντος, τον σύλλογο που τον ανέδειξε σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, η σχέση του με την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης. Μετά τον αποκλεισμό της χώρας από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η διεθνής καριέρα του είχε ολοκληρωθεί. Στα τέλη Ιουλίου, μάλιστα, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον να αγωνιστεί με τη φανέλα της Εθνικής.

Η ανάληψη της θέσης του CEO από τον πατέρα του προσθέτει μια νέα διάσταση στη σχέση της οικογένειας Νεϊμάρ με τη Σάντος. Πέρα από την αγωνιστική παρουσία του ποδοσφαιριστή, η οικογένεια αποκτά πλέον άμεση συμμετοχή στη διοικητική λειτουργία του συλλόγου.

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