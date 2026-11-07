Αλμέιδα κατά πάντων στη Μοντερέι: «Αρχίζω να αμφιβάλλω για τον καθέναν ξεχωριστά»

Η πίεση αυξάνεται στη Μοντερέι, με τον Ματίας Αλμέιδα να ανοίγει δημόσια ένα ζήτημα που αφορά την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της ομάδας του. Ο Αργεντινός προπονητής κατήγγειλε πως πληροφορίες από τα αποδυτήρια φτάνουν στα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι έχει διασταυρώσει την ύπαρξη διαρροών.

Ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Τολούκα το Σάββατο (7/11), ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ δεν στάθηκε αποκλειστικά στις αγωνιστικές απαιτήσεις. Αντίθετα, οι τοποθετήσεις του ανέδειξαν το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί στους «Ραγιάδος», σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

«Έχουν πολλούς πληροφοριοδότες. Το έχω ήδη ελέγξει… Υπάρχουν πράγματα που βγαίνουν από εδώ και δεν θα έπρεπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλμέιδα ξεκαθάρισε ότι σέβεται τη δουλειά των δημοσιογράφων, αρκεί όσα μεταδίδονται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η εβδομαδιαία πρόσβαση που τους παρέχει στην ομάδα, εξηγώντας πως στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής δεν είναι να δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για φημολογία.

«Δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ»

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να είπε στην προπόνηση της Τετάρτης, εκφράζοντας παράπονα για τη στάση ορισμένων ποδοσφαιριστών. «Ο χρόνος μού δείχνει ότι δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ. Αρχίζω να αμφιβάλλω για τον καθέναν ξεχωριστά», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτησή του.

Η συζήτηση για διαρροές θυμίζει όσα είχαν συμβεί τον Ιανουάριο του 2025 στην ΑΕΚ, όταν ο Αργεντινός είχε αναφερθεί σε αντίστοιχο ζήτημα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται, πάντως, για διαφορετικές υποθέσεις, χωρίς να προκύπτει ότι έχουν τις ίδιες προεκτάσεις.

Ο Αλμέιδα απάντησε επίσης με έντονο ύφος στα δημοσιεύματα που του απέδιδαν πρόθεση να αποβληθεί στο παιχνίδι με την Τσίβας, ώστε να αποφύγει τις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.

«Αυτό είναι ψέμα. Είναι μαλ@@ίες, κυριολεκτικά. Είναι τοξικό», σχολίασε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Κρίσιμη συνέχεια μακριά από την έδρα της

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Μοντερέι καλείται να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση. Βρίσκεται ένατη με 21 βαθμούς, έχοντας παιχνίδι λιγότερο απέναντι στην Κερέταρο, ενώ οι ομάδες στις αμέσως προηγούμενες θέσεις έχουν 22.

Η αναμέτρηση με την Τολούκα των 24 βαθμών ανοίγει μια σειρά τριών διαδοχικών εκτός έδρας αγώνων, καθώς ακολουθούν Κερέταρο και Πούμας. Ο Αλμέιδα καλείται, επομένως, να διαχειριστεί τόσο την ανάγκη για αποτελέσματα όσο και τη δυσπιστία που αποτυπώνεται στις δηλώσεις του.

Προς το παρόν, δεν έχει κατονομάσει δημόσια κάποιο πρόσωπο ως υπεύθυνο για τις διαρροές.

athletiko.gr