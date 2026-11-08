Θα σβήσει... κεράκια με Πιέρο ο ΑΠΟΕΛ (αποστολή)

Δηλώνει παρών ο Πιέρος Σωτηρίου!

Ο Κύπριος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ στο ιστορικό παιχνίδι με τον Άρη, καθώς σήμερα η ομάδα της πρωτεύουσας κλείνει 100 χρόνια ζωής.

Ο Σωτηρίου συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας, καθώς πρόσφατα πάτησε γήπεδο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε κατά την προηγούμενη σεζόν. Υπενθυμίζουμε πως δεν υπολογίζεται μόνο ο τιμωρημένος Σάστρε.