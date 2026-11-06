Φοβερός Σλοτ, πήγε στην κερκίδα του «Μπομπονέρα» με φανέλα Μαραντόνα και ελάχιστοι τον κατάλαβαν!

Ο Άρνε Σλοτ, εργάζεται πλέον στην UEFA, στην ομάδα του technical observation για το φετινό Champions League κι έτσι την περασμένη Κυριακή ξέκλεψε χρόνο για να ταξιδέψει στην Αργεντινή.

Βέβαια, δεν ήθελε τις ανέσεις και τη βοήθεια των παροχών που προσφέρονται στους επισήμους, αποφασίζοντας να βιώσει την εμπειρία ενός superclasico από την κερκίδα μαζί με οπαδούς της Μπόκα!

Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν τον κατάλαβαν, αλλά αρκούσε ένας που αντιλήφθηκε ποιος στεκόταν δίπλα του για να βγάλει μια φωτογραφία.

Μάλιστα, ο Ολλανδός πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ και πρωταθλητής Αγγλίας του 2025, φορούσε φανέλα με το όνομα του Μαραντόνα στην πλάτη!

🇳🇱ARNE SLOT, ex DT de Liverpool, campeón de Premier League con los Reds, PRESENTE para vivir un SUPERCLÁSICO EN LA BOMBONERA. 💙💛💙Obviamente, con LA DE BOCA de 1981 y con el apellido del más grande: DIEGO ARMANDO MARADONA. 📸 @Barras_LATAM https://t.co/gPnyUR2J5o — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 6, 2026

sport-fm.gr