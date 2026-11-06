Οι εκλογές στις ΗΠΑ, το «μπλε κύμα», η FIFA και ο Ινφαντίνο

Τι σχέση μπορεί να έχουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, πολύ περισσότερο μάλιστα το αποτέλεσμά τους, όπου οι Ρεμπουμπλικάνοι έχασαν τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Δημοκρατικούς, μία ηχηρή ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτηρίστηκε ως «μπλε κύμα», με την FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο;

Ο Ιταλό-Ελβετός πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου δεν είχε βέβαια δικαίωμα ψήφου , αλλά είχε άμεσο συμφέρον από το αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά σε σχετική τους ανάλυση οι «New York Times».

Ο ίδιος και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατηρούν μια σχέση στενότερη από οποιαδήποτε άλλη έχει υπάρξει ποτέ μεταξύ ενός προέδρου της FIFA και ενός αρχηγού κράτους.

Κι αν άμεσα δεν υπάρξουν άμεσες συνέπειες για τον Ινφαντίνο και τη FIFA, ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η μετατόπιση της πολιτικής ισχύος που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να εντείνει τον έλεγχο πάνω στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Καιρό τώρα η FIFA δέχεται πιέσεις για απαντήσεις σε πολλαπλά μέτωπα και για διάφορα ζητήματα. Μόλις αυτή την εβδομάδα, υποσχέθηκε να διαθέσει -αν και με περιορισμούς στην πρόσβαση- έγγραφα που αφορούν την αποτυχημένη προσπάθειά της να ανοίξει την πόρτα σε ιδιώτες επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου).

Οι απαιτήσεις για διαφάνεια σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν παραμένουν έντονες. Παράλληλα, ένας πρώην συνεργάτης του Τζιάνι Ινφαντίνο υποστηρίζει ότι ο 56χρονος παράγοντας θα πρέπει να αποκλειστεί από την επανεκλογή του το επόμενου Μαρτίου.

«Αντιμετωπίζοντας πιέσεις από διάφορες κατευθύνσεις, ο Τζιάνι Ινφαντίνο μπορούσε να βασίζεται στην υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ. Ωστόσο, ένα κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών, ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν (Δημοκρατικός από το Μέριλαντ) -ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής- έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τη λειτουργία της FIFA, με στόχο να ρίξει φως στις πρακτικές του οργανισμού. Η επιτυχία των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές ενδέχεται να δώσει στον Ράσκιν μεγαλύτερη δυνατότητα να ασκήσει αυστηρή πίεση στη FIFA», αναφέρουν οι NYT.

Ο ίδιος πιστεύει ότι τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που αναμένεται να αποφέρει στη FIFA το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε μια «προνομιακή» σχέση μεταξύ του οργανισμού και του Λευκού Οίκου.

Τον Ιούλιο μάλιστα, απέστειλε επιστολή στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας από τη FIFA να προσκομίσει επικοινωνίες μεταξύ της ίδιας και προσώπων της κυβέρνησης Τραμπ, ή ατόμων που συνδέονται στενά με την εν λόγω κυβέρνηση. Ορίστηκε προθεσμία έως τις 9 Αυγούστου 2026. Οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι η FIFA δεν τήρησε την προθεσμία αν και η FIFA επιμένει ότι έχουν διεξαχθεί «παραγωγικές συζητήσεις».

«Ωστόσο, ο Τζέιμι Ράσκιν δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει δυναμικά, αντλώντας αναμφίβολα αυτοπεποίθηση από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών», συνεχίζουν και καταλήγουν:

«Φορώντας το κόκκινο καπέλο...«MAGA» (Make America Great Again), ο Τζιάνι Ινφαντίνο ήταν, κατά κάποιον τρόπο, προστατευμένος από άβολες ερωτήσεις ή ενδελεχή έλεγχο. Τι συμβαίνει όμως τώρα, μπροστά σε μια σημαντική μετατόπιση της πολιτικής ισορροπίας από τους Ρεπουμπλικανούς προς τους Δημοκρατικούς; Ίσως τα πράγματα να μην είναι πλέον τόσο ευνοϊκά για εκείνον».

ΑΠΕ