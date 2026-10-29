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Γκριεζμάν σε τρομερή κατάσταση: Νέα γκολάρα και ιστορικό σερί με το Ορλάντο

ΓΗΠΕΔΟ

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Eκπληκτικό ξεκίνημα στο MLS

Ο Αντουάν Γκριεζμάν συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στο MLS, προσθέτοντας ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο ενεργητικό του με τη φανέλα του Ορλάντο Σίτι.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής σκόραρε και μοίρασε ασίστ στο 2-2 απέναντι στη Σικάγο Φάιρ, βοηθώντας την ομάδα του να διευρύνει στα πέντε παιχνίδια το αήττητο σερί της και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην εξασφάλιση μιας θέσης στα playoffs.

Η στιγμή του αγώνα ήρθε στο 35ο λεπτό. Ο Γκριεζμάν πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, δημιούργησε τον απαραίτητο χώρο και με ένα υπέροχο φαλτσαριστό τελείωμα έστειλε την μπάλα γύρω από τον αμυντικό και μακριά από την εμβέλεια του Κρις Μπρέιντι.

Ένα γκολ που ήδη συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων για τα κορυφαία της σεζόν στο MLS και το οποίο αποτέλεσε το έκτο του Γκριεζμάν σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία έχει βρει δίχτυα.

Η προσαρμογή του στο Ορλάντο μετά τη μεταγραφή του από την Ατλέτικο Μαδρίτης αποδεικνύεται εντυπωσιακή. Ο 35χρονος μετρά πλέον 14 γκολ και 8 ασίστ, ενώ έγινε ο δεύτερος ταχύτερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 20 συμμετοχές σε γκολ στην ιστορία του MLS.

Με το γκολ και την ασίστ απέναντι στο Σικάγο έγινε επίσης μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που έχει τουλάχιστον ένα γκολ ή μία ασίστ σε 12 διαδοχικά παιχνίδια κανονικής περιόδου. Παράλληλα, πρόκειται για το μεγαλύτερο σχετικό σερί οποιουδήποτε παίκτη στο φετινό MLS.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η επίδρασή του στα αποτελέσματα του Ορλάντο. Στα παιχνίδια όλων των διοργανώσεων στα οποία έχει σκοράρει ο Γκριεζμάν, η ομάδα του παραμένει αήττητη, με απολογισμό 8 νίκες και 4 ισοπαλίες.

sport-fm.gr

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