Στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε ο Ντιρκ Κάιτ

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ, Ντιρκ Κάιτ, θα αναλάβει ως προσωρινός προπονητής της Φενέρμπαχτσε μετά την παραίτηση του Ισμαήλ Καρτάλ, όπως ανακοίνωσε (28/10) η ομάδα της Super Lig.

Ο Καρτάλ αποχώρησε χθες (27/10) μετά την ήττα (2-1) από την Γαλατασαράι.

Ο Κάιτ έπαιξε περισσότερους από 200 αγώνες για τη Λίβερπουλ πριν μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε το 2012, κατακτώντας το τουρκικό πρωτάθλημα δύο χρόνια αργότερα.

Ο Ολλανδός προπονούσε προηγουμένως τη βελγική Μπέερσχοτ, καθώς και την Ντεν Χάαγκ και την Ντόρντρεχτ στην Ολλανδία, πριν ενταχθεί στη Φενέρμπαχτσε ως βοηθός προπονητή υπό τον Κάρταλ τον Ιούνιο.

«Μετά την παραίτηση του Ισμαήλ Καρτάλ, ο σύλλογός μας διόρισε τον Ντιρκ Κάιτ ως τεχνικό επόπτη της ομάδας ποδοσφαίρου Α μέχρι να οριστεί ο νέος προπονητής μας», ανέφερε η Φενέρμπαχτσε σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ