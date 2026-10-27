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Εφθασε τα 200 γκολ ο Παυλίδης

ΓΗΠΕΔΟ

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Έχει αγωνιστεί φέτος συνολικά 1.195 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις, σε 17 αναμετρήσεις

Με το ένατο γκολ του Παυλίδη στο πρωτάθλημα (62') η Μπενφίκα έκανε την ανατροπή στην έδρα της Σάντα Κλάρα και έφυγε με τους τρεις βαθμούς (2-1), στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική στην Primeira Liga. Με το τέρμα αυτό ο Ελληνας διεθνής φορ έφθασε τα 200 συνολικά στην (μέχρι τώρα) καριέρα του.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έχει 77 γκολ με την ομάδα της Λισαβόνας, ενώ είχε 80 με την Αλκμααρ, 33 με την Βίλεμ και μετρά ήδη 10 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας. Τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει συνολικά 17 γκολ. Εννέα στο πρωτάθλημα, έξι στα προκριματικά του Europa League και άλλα δύο στη League Phase της διοργάνωσης, απέναντι στη Σέλτικ και την Ομόνοια. Με τη φανέλα της Μπενφίκα συνολικά έχει 77 γκολ και 21 ασίστ σε 127 εμφανίσεις και συνολικά 9.319 λεπτά.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει αγωνιστεί φέτος συνολικά 1.195 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις, σε 17 αναμετρήσεις. Στο πρωτάθλημα, έχει πετύχει εννέα γκολ σε 721 λεπτά συμμετοχής, σκοράροντας κατά μέσο όρο κάθε 80 λεπτά. Στα προκριματικά του Europa League, με έξι γκολ, σημείωνε ένα τέρμα ανά 61 λεπτά, ενώ στη League Phase της διοργάνωσης έχει δύο γκολ σε 110 λεπτά συμμετοχής, δηλαδή σκοράρει κάθε 55 λεπτά. Συνολικά, ο μέσος όρος του είναι ένα γκολ ανά 71 λεπτά συμμετοχής.

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