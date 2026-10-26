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Το επόμενο γκολ του Παυλίδη μετά την Ομόνοια θα είναι ιστορικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Μία ανάσα από ένα σπουδαίο ορόσημο βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος μετρά 199 γκολ στην καριέρα του και ετοιμάζεται να σπάσει το φράγμα των 200.

Μπροστά σε ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος χρειάζεται μόλις ένα γκολ για να φτάσει τα 200 στην επαγγελματική του καριέρα, την ώρα που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Μπενφίκα.

Είναι δεδομένο άλλωστε πως ο διεθνής επιθετικός διανύει μια εξαιρετική σεζόν στην Πορτογαλία, έχοντας εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την επιθετική γραμμή των «Αετών». Παράλληλα, τα νέα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του είναι ενθαρρυντικά, καθώς ο τραυματισμός που τον ταλαιπώρησε στην αναμέτρηση με την Ομόνοια δεν φαίνεται να είναι σοβαρός.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πορτογαλική «O Jogo», ο 27χρονος στράικερ θα βρίσκεται κανονικά διαθέσιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Σάντα Κλάρα, τη Δευτέρα (26/10, 20:45), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Η αναμέτρηση με τη Σάντα Κλάρα θα μπορούσε, επομένως, να αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο, εφόσον καταφέρει να βρει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και φτάσει τα 200 γκολ. Παράλληλα, ο Παυλίδης με το γκολ απέναντι στην Ομόνοια, έγινε ο τέταρτος ξένος παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Μπενφίκα, ξεπερνώντας τον Δανό Μίκαελ Μανίτσε (75 γκολ).

Μάλιστα, ο 27χρονος επιθετικός απέχει πλέον μόλις 11 γκολ από το να ισοφαρίσει τον Σουηδό Ματς Μάγκνουσον (87 γκολ) στην τρίτη θέση της λίστας των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα. Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο Όσκαρ Καρντόσο (172 γκολ), ενώ ακολουθεί ο Ζόνας (137 γκολ).

athletiko.gr

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