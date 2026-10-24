Νέα ευρωπαϊκή βραδιά για τη Sabbianco Ανόρθωση απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών

Τα δεδομένα είναι δύσκολα για την ομάδα της Αμμοχώστου, μετά την ήττα με 37-21 στον πρώτο αγώνα στην Αθήνα. Παρά τη διαφορά των 16 τερμάτων, η Ανόρθωση θα μπει στο γήπεδο με στόχο να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, να παλέψει μέχρι το τέλος και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της.

Η ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο στάδιο της Λάρνακας αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για τη Sabbianco Ανόρθωση να δείξει το αγωνιστικό της πρόσωπο και να προσφέρει μια δυνατή ευρωπαϊκή βραδιά στους φίλους της χειροσφαίρισης.

Με την παρουσία της ομάδας της Αμμοχώστου στην Ευυρώπη, ολοκληρώνεται η φετινή εξαπλή εκπροσώπηση της Κύπρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις χειροσφαίρισης.

Προηγήθηκαν ο Παρνασσός και η Ομόνοια 29Μ στους άνδρες, καθώς και η Ε.Ν. Αθηένου, ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγίας Τριμιθιάς και ο Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου στις γυναίκες, εκπροσωπώντας την κυπριακή χειροσφαίριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.