Όπλο ο ενθουσιασμός

Είθισται να λέμε πως όταν μία ομάδα αλλάζει προπονητή, αυτό που αυτόματα διαφοροποιείται, είναι η ψυχολογία εντός των αποδυτηρίων.

Στην Ανόρθωση ελπίζουν πως αυτό θα συμβεί και στην δικιά τους ομάδα με τον Μπαράκ Ιντζχάκι να καταφέρνει να οδηγήσει την ομάδα στη νίκη κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα της Αμμοχώστου η οποία θέλει να μπει με το δεξί σε αυτή τη νέα εποχή με τον Ισραηλινό προπονητή στην άκρη του πάγκου της.

Θυμίζουμε πως μετά τον αγώνα με τα «Περιστέρια» ακολουθούν δύο σερί ντέρμπι για την Ανόρθωση η οποία φιλοξενείται από τον Άρη και φιλοξενεί την Ομόνοια.

α.ψ