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Αναζητούν βαθιά ανάσα

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεγάλο παιχνίδι στο ΓΣΠ

Αμφίρροπη μάχη, χωρίς προγνωστικά, θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ (18:00), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Krasava E.N.Ύψωνα. Όντας στα χαμηλά στρώματα, οι δύο ομάδες συμβιβάζονται μονάχα με τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι έχουν μαζέψει τέσσερις βαθμούς, όμως αγνοούν τη νίκη, έχοντας τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα. Tην περασμένη Δευτέρα δέχθηκαν την ισοφάριση (2-2) από την Ομόνοια σε… νεκρό χρόνο και θεωρούν πως ήλθε η ώρα να χαμογελάσουν. Άλλωστε δεν θέλουν άλλη απώλεια βαθμών στην έδρα τους, έχοντας ηττηθεί από τον Άρη και φέροντας ισοπαλίες με Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, προέρχονται από την πρώτη τους επιτυχία, επί της Καρμιώτισσας (2-1), έχοντας πραγματοποιήσει πολύ άσχημο ξεκίνημα με πέντε ήττες. Πάνε στη Λευκωσία με απαιτήσεις και θα επιδιώξουν να πετύχουν και το πρώτο τους διπλό. Βρίσκονται σε ανοδική πορεία με τον νέο προπονητή και το απέδειξαν και με τον Απόλλωνα, παρά την ήττα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣKrasava ENY Υψωνα

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