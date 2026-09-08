Χειρουργείται ο Κωνσταντέλιας

Την πόρτα του χειρουργείου αναμένεται να περάσει σήμερα (08/09) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, προκειμένου να ξεπεράσει τη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Τραυματισμό τον οποία ο Έλληνας άσος υπέστη στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga, όπου πρόλαβε να σκοράρει, ως γνωστόν.

Σύμφωνα με το πλάνο των Βεστφαλών, ο Κωνσταντέλιας θα κάνει το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης, διάρκειας τριών εβδομάδων, στη Γερμανία, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του.

Ακολούθως, ο 23χρονος μέσος θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το βασικό στάδιο της αποθεραπείας, μαζί με την οικογένειά του. Με την επιστροφή του στη δράση να υπολογίζεται στους έξι μήνες, εάν όλα κυλήσουν ομαλά έως τότε.

Στο πλευρό του Κωνσταντέλια, φυσικά, αναμένεται να βρεθεόι σύσσωμη και η οικογένειά του.

sport-fm.gr