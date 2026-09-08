Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΑΕΚ – Λίντσερ

Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στις 19:45 τη Λίντσερ, στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη μάχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τη διαδρομή τους. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για τη σημερινή αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο 1.83. Η ισοπαλία δίνεται στα 3.85, ενώ η επικράτηση της Λίντσερ προσφέρεται στα 4.10.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιλογές για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα με σουτ δίνεται στο 1.44, με κεφαλιά στα 5.60, ενώ το ενδεχόμενο να ανοίξει το σκορ με πέναλτι προσφέρεται στα 6.90. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Σε υψηλότερες αποδόσεις, το πρώτο γκολ από φάουλ δίνεται στα 14.50, ενώ το ενδεχόμενο το σκορ να ανοίξει με αυτογκόλ φτάνει στα 29.00. Το σενάριο να ολοκληρωθεί ο αγώνας χωρίς γκολ προσφέρεται στα 11.00.

Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan υπάρχουν επιλογές για Over/Under, σκόρερ, κόρνερ, κάρτες, ημίχρονο, γκολ και ειδικά στοιχήματα, καθώς και δυνατότητα συνδυαστικών επιλογών μέσω Bet Builder. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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