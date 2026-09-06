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Ασίστ Μέσι στο πρώτο του ματς μετά τη διεθνή αποχώρηση

ΓΗΠΕΔΟ

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Βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του MLS με 18 γκολ αυτή τη σεζόν

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε ασίστ στην ισοπαλία 2-2 της Ίντερ Μαϊάμι με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ στη Φλόριντα, στην πρώτη εμφάνιση του Αργεντινού από τότε που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τις διεθνείς υποχρεώσεις , νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Μέσι, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 και στη δεύτερη θέση το 2026, ξεκίνησε βασικός για την Ίντερ Μαϊάμι σε έναν αγώνα που ξεκίνησε με 90 λεπτά καθυστέρηση λόγω έντονης βροχής και κεραυνών.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ εκτέλεσε κόρνερ και ο μέσος Κασεμίρο νίκησε με κεφαλιά τον τερματοφύλακα της Ατλάντα, Λούκας Χόγιος, δίνοντας στην ομάδα του Μαϊάμι το προβάδισμα στο 32ο λεπτό.

Προβάδισμα που διήρκεσε μόνο τρία λεπτά, , καθώς ένα πέσιμο του Κασεμίρο μπλόκαρε μια σέντρα που αναπήδησε στον τερματοφύλακά του, Ντέιν Σεντ Κλερ, και έφτασε στα πόδια του Μιγκέλ Αλμιρόν της Ατλάντα, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην ισοφάριση.

Ο Λουίς Σουάρες επανέφερε το προβάδισμα του Μαϊάμι λίγο πριν το ημίχρονο, αλλά ο Μπριλ Έμπολο σκόραρε με πέναλτι στο 87ο λεπτό και να χαρίσει έναν βαθμό στην Ατλάντα.

Ο Μέσι, ο οποίος σκόραρε τέσσερα γκολ και έδωσε μία ασίστ στη νίκη με 7-1 επί της Μόντρεαλ την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του MLS με 18 γκολ αυτή τη σεζόν.

Είχε εκφράσει προηγουμένως αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσει την καριέρα του ως παίκτης μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, στις 8 Αυγούστου.

 

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