Φορέστε τις ζώνες σας, ξεκινάει το ταξίδι στ' αστέρια

Τριάντα έξι ομάδες, ανάμεσά τους και η πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ, ξεκινάνε (8, 9 και 10/9) το ταξίδι τους στ΄ αστέρια. Τη διαδρομή στη League phase του Champions League, της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο, που θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου 30 Μαίου, με τον τελικό στο «Metropolitano» στη Μαδρίτη, όπου η ομάδα που θα «επιβιώσει» θα σηκώσει το Κύπελλο με τα μεγάλα αυτιά».

Αυτή είναι 72η σεζόν της διοργάνωσης, 35η από τότε που έγινε Champions League.

Σύλλογοι και χώρες

Από το 2024/25, 65 διαφορετικοί σύλλογοι από 23 χώρες έχουν συμμετάσχει στη League Phase του Champions League. Σε κάθε μία από τις τρεις League Phase συμμετείχαν ακριβώς 16 χώρες.

Εν τω μεταξύ, κάθε νέα σεζόν της League Phase έχει δει μια εναλλαγή ομάδων κατά 50%, με 18 από τους 36 συλλόγους να είναι διαφορετικοί από την προηγούμενη σεζόν τόσο το 2025/26 όσο και το 2026/27.

Κατά τη διάρκεια των τριών League Phase, 13 ομάδες έχουν αγωνιστεί στο Champions League για πρώτη φορά. Αυτή τη σεζόν, υπάρχουν τέσσερις ομάδες που θα κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση: Κόμο (Ιταλία), LASK (Αυστρία), Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) και Βίκινγκ (Νορβηγία). Η Κόμο και η Σαμπαχ κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη φάση των ομίλων ή στη League Phase οποιασδήποτε ανδρικής διοργάνωσης συλλόγων της UEFA.

Η εξαίρεση της Ρεάλ Μαδρίτης

Με εξαίρεση τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζινεντίν Ζιντάν, κανείς στην ιστορία του Champions League δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει τον τίτλο του για τρία συνεχόμενα χρόνια, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν, νικήτρια των δύο τελευταίων εκδόσεων, φαίνεται αποφασισμένη για να ισοφαρίσει τους Μαδριλένους αυτή τη σεζόν, η οποία για την ΑΕΚ ξεκινά αύριο (8/9) απέναντι στην ΛΑΣΚ (19:45), σε μία βραδιά που ξεχωρίσει το ραντεβού της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, με προπονητή πλέον τον Ζοζέ Μουρίνιο, επιστρέφοντας στο «Μπερναμπέου» μετά από μια πρώτη θητεία από το 2010 έως το 2013, έχει ξεκινήσει μια θεαματική ανασυγκρότηση μετά από δύο σεζόν χωρίς σημαντικό τίτλο και στοχεύει να προσθέσει ένα 16ο τρόπαιο Champions League στη συλλογή της.

Έχει ξοδέψει 220 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει επτά μεταγραφές υψηλού προφίλ (Ντιομαντέ, Κουκουρέγια, Κονατέ, Μπερνάντο Σιλβα μεταξύ άλλων) και προσπαθεί να εκθρονίσει την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο… Ζιντάν

Ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης, παραδόξως, δεν ευνοείται από την βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, η οποία προτιμά την Μπάγερν Μονάχου ή την Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου, η δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν πρόκειται να βγει από το παιχνίδι.

Αντιμετωπίζοντας ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπαρτσελόνα-δύο άλλες διεκδικήτριες- και η Άστον Βίλα, η Παρί Σεν Ζερμέν διατηρεί τις ίδιες φιλοδοξίες,.

Με σημαντικές μεταγραφές (ανάμεσά τους ο Φεράν Τόρες) και ανανεώσεις συμβολαίων αρκετών βασικών παικτών (Φαμπιάν Ρουίθ, Γουίλιαν Πάτσο, Ζοάο Νέβες) και ακόμη και με την αποχώρηση του Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, οι πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να συνεχίσουν να εντυπωσιάζουν την Ευρώπη με την ίδια προσέγγιση: παίκτες που δείχνουν ξεκάθαρα τη δέσμευσή τους στο έργο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για την ομάδα, και τίποτα άλλο παρά για την ομάδα. Όλα βρίσκονται ακόμα στα αρχικά τους στάδια, και ευτυχώς για την Παρί, ο Μάιος είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο αγώνας της ξεκινάει την Τετάρτη (9/9) εναντίον της Σλόβαν Μπρατισλάβας του Γιάγια Τουρέ.

Η Άρσεναλ, η Μπάγερν και η Μπαρτσελόνα

Πίσω της, η Άρσεναλ, η περσινή φιναλίστ, και η Μπάγερν Μονάχου, η οποία ηττήθηκε στα ημιτελικά από την Παρί Σεν Ζερμέν, είναι οι δύο πιο σοβαρές διεκδικήτριες.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν έχουν ξεφύγει από τη φρενίτιδα των καλοκαιρινών μεταγραφών στην Premier League, προσπαθώντας να ενισχύσουν την ήδη εντυπωσιακή τους ομάδα κατά καιρούς.

Η Μπάγερν, από την άλλη πλευρά, ολοκλήρωσε τo σχεδιασμό της πολύ νωρίς, ήδη από τον Ιούλιο, με δύο στοχευμένες μεταγραφές (Ναθανιέλ Μπράουν και Ισμαέλ Σαϊμπάρι), και θα βασιστεί στη συνέχεια για να προσπαθήσει να κατακτήσει τον έβδομο τίτλο της στο Champions League.

Εντυπωσιακή στη La Liga από την αρχή της σεζόν, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα έχει αποχωριστεί τους δύο πιο παραγωγικούς επιθετικούς της, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τον Φεράν Τόρες, αλλά έχει ενισχύσει σημαντικά την ομάδα της για να προσπαθήσει να λάμψει στην ευρωπαϊκή σκηνή, δώδεκα χρόνια μετά τον τελευταίο της τίτλο.

Λιλ και Λανς

Από την Γαλλία η Λιλ, ακόμη και χωρίς τον πρώην αστέρα της, Αγιούμπ Μπουατί, ο οποίος έφυγε για τη Μάντσεστερ Σίτι, προσπαθεί να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα εναντίον της Ρεάλ Μπέτις στην επιστροφή της στο Champions League μετά από μια σεζόν στο Europa League.

Η Λανς, δεύτερη στο περσινό πρωτάθλημα και νικήτρια του Κυπέλλου Γαλλίας, θα φιλοξενήσει τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, την Μπόντο/Γκλιμτ και την Κόμο και ονειρεύεται μια παρόμοια πορεία με τους Νορβηγούς πέρυσι, οι οποίοι ηττήθηκαν στη φάση των 16 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι 12+8 Έλληνες

Αύριο (8/9) η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια θα υποδεχθεί την Βιγιαρέαλ, οι Πορτογάλοι της Λισαβόνας, των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγγιανίδη ξεκινάνε (9/9) στην πορτογαλική πρωτεύουσα απέναντι στην Γαλατασαράι, η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα επισκεφτεί την Νάπολι (9/9), η Λίβερπουλ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα θα αντιμετωπίσει στο «Άνφιλντ» την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Πέμπτη (10/9) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα φιλοξενήσει την Λειψία και η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να αναμετρηθεί με την Φενέρμπαχτσε.

Αυτοί οι οκτώ μαζί με τους 12 της ΑΕΚ θα είναι οι 20 Έλληνες της League phase του Champions League

Τα χρήματα

Η UEFA συνολικά θα διανείμει 3,317 δισεκατομμύρια ευρώ στους συλλόγους της, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27, με εκατομμύρια ευρώ να διακυβεύονται με βάση τη συμμετοχή, τα αποτελέσματα και την τελική βαθμολογία.

Το Champions League θα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των χρηματικών επάθλων. Κάθε σύλλογος-ανάμεσά τους και η ΑΕΚ- θα λάβει 18,62 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή του στη φάση των ομίλων, συν 2,1 εκατομμύρια ευρώ για νίκη και 700.000 ευρώ για ισοπαλία. Επιπλέον, θα λάβει 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στους 16, 12,5 εκατομμύρια ευρώ για τα προημιτελικά, 15 εκατομμύρια ευρώ για τα ημιτελικά, 18,5 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στον τελικό και επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον πρωταθλητή.

Η αναγνώριση στο ντεμπούτο

Μία ξεχωριστή αναγνώριση θα βιώσουν οι παίκτες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη League phase του Champions League 2026/27, φορώντας ένα ειδικό "Debut Patch" στο μανίκι τους κατά τη διάρκεια του πρώτου τους αγώνα.

Το σήμα, εμπνευσμένο από το εμβληματικό έμβλημα του Champions League, θα συνοδεύει τον παίκτη σε μια ημέρα που θα είναι μια καθοριστική στιγμή στην καριέρα του. Μετά τον αγώνα, το σήμα θα αφαιρείται και θα μετατρέπεται σε συλλεκτικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Μπριζ - Άστον Βίλα 19:45

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 19:45

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 22:00

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 22:00

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 22:00

Λιλ - Μπέτις 22:00

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 19:45

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 19:45

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Γαλατάσαραϊ 22:00

Νάπολι - Άρσεναλ 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 19:45

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 19:45

Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ 22:00

Σλάβια Πράγας - Λανς 22:00

Κόμο - Λειψία 22:00