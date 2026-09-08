Χρυσοστόμου: «Ο κυπριακός αθλητισμός συνεχίζει να προοδεύει και να διεκδικεί...»

Την ικανοποίησή του για την παρουσία των αθλητών μας στους πρόσφατους Μεσογειακούς Αγώνες εξέφρασε με μήνυμά του, ο Γεώργιος Χρυσοστόμου.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής συχγάρηκε τους αθλητές για την προσπάθειά τους ενώ να σημειωθεί πως σύντομα προγραμματίζεται εκδήλωση για να τιμηθούν.

Αναλυτικά: «Με την ολοκλήρωση των 20ών Μεσογειακών Αγώνων «Taranto 2026», θα ήθελα, εκ μέρους της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και προσωπικά, να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες, στους προπονητές, στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, καθώς και σε όλα τα μέλη της κυπριακής αποστολής, για την εξαιρετική παρουσία και την αξιέπαινη προσπάθεια τους.

Η Κύπρος συμμετείχε στους Αγώνες με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα, συγκροτώντας τη μεγαλύτερη κυπριακή αποστολή στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων. Η συνολική παρουσία των αθλητών μας, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά, τη δυναμική, τη συνέπεια και τη σημαντική πρόοδο του κυπριακού αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια και εκφράζει την ειλικρινή της εκτίμηση προς όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση, συνεργάστηκαν εποικοδομητικά και συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχημένη παρουσία της Κύπρου στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί στην επίσης ιδιαίτερα αξιόλογη παρουσία της Κύπρου στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες «Glasgow 2026», όπου 36 αθλητές και αθλήτριες εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας σε έξι αθλήματα.

Οι δύο αυτές σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο, το ταλέντο, την αγωνιστικότητα και το ήθος των Κυπρίων αθλητών και αθλητριών, επιβεβαιώνοντας ότι ο κυπριακός αθλητισμός συνεχίζει να προοδεύει και να διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση που του αρμόζει στο διεθνές αθλητικό στερέωμα.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια, την προσφορά και τη συμβολή όλων, θα διοργανώσει το αμέσως επόμενο διάστημα ειδική εκδήλωση προς τιμήν των αθλητών και των αθλητριών, των προπονητών, των Ομοσπονδιών και όλων όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στις δύο επιτυχημένες αποστολές της Κύπρου στους Μεσογειακούς και τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.

Εκ μέρους της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, εκφράζω σε όλους τις θερμότερες ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μου. Η προσπάθεια, η αφοσίωση και η αγωνιστική τους παρουσία αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την Κύπρο».