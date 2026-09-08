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Special Olympics: Αναχωρεί για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες κολύμβησης η κυπριακή αποστολή

ΓΗΠΕΔΟ

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Η διοργάνωση έχει ως κεντρικό μήνυμα «Beyond the Wave»

Με αισιοδοξία και ενθουσιασμό αναχωρεί η Κυπριακή Αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών η οποία θα συμμετάσχει στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης στη Μάλτα, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή διοργάνωση κολύμβησης των Special Olympics, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αθλητές από χώρες της Ευρώπης και πέραν αυτής.

Η διοργάνωση έχει ως κεντρικό μήνυμα «Beyond the Wave», αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού να δημιουργεί ευκαιρίες, να ενώνει ανθρώπους και να προωθεί μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Την Κύπρο στη διοργάνωση θα εκπροσωπήσει εξαμελής αποστολή, αποτελούμενη από 2 αθλητές, 2 αθλήτριες και 2 συνοδούς προπονητές.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και δηλώνουν πανέτοιμοι/ες να συμμετάσχουν με στόχο να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό αλλά και να απολαύσουν τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής σε αυτή την διεθνή αθλητική διοργάνωση.

Μέσα από το πνεύμα των Special Olympics, κάθε αθλητής έχει την ευκαιρία να αναδείξει τις ικανότητές του, να ξεπεράσει τα προσωπικά του όρια και να βιώσει τη χαρά της συμμετοχής και του συναγωνισμού.

Γιατί στους Special Olympics, κάθε προσπάθεια είναι μια νίκη, κάθε συμμετοχή είναι μια κατάκτηση και κάθε αθλητής είναι ένας πραγματικός πρωταθλητής.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Κυπριακή Αποστολή.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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